Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 29 agosto, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 29 agosto, si terranno due match della prima fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile: il Gruppo D scatterà alla Shlomo Group Arena di Tel Aviv in Israele, mentre il Gruppo B inizierà al Palace of Culture and Sports di Varna, in Bulgaria.

In entrambi i casi giocherà la squadra padrona di casa: alle ore 19.00 italiane si terrà Grecia-Israele, mentre alle ore 19.30 italiane si giocherà Spagna-Bulgaria. In entrambi i casi non ci sarà la diretta tv, mentre la diretta streaming di Grecia-Israele sarà fruibile su eurovolley.tv.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

Martedì 29 agosto

19.00 Grecia-Israele – eurovolley.tv

19.30 Spagna-Bulgaria – nessuna copertura tv/streaming

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: per Grecia-Israele su eurovolley.tv.

Foto: LiveMedia/Davide Di Lalla