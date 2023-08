Calendario Europei equitazione Milano 2023: programma, orari, tv, streaming

Dal mercoledì 30 agosto a domenica 3 settembre all’Ippodromo di San Siro a Milano si disputeranno gli Europei 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, qualificanti alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio tre pass per le squadre meglio classificate non ancora qualificate.

Il titolo a squadre (con annessi pass olimpici) verrà assegnato venerdì 1 settembre, mentre per quello individuale occorrerà attendere domenica 3 settembre. La diretta tv sarà assicurata da Sky Sport Summer, mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go e Now, mentre OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

CALENDARIO EUROPEI SALTO OSTACOLI 2023

Mercoledì 30 agosto

13:15 Prima competizione (individuale ed a squadre)

Giovedì 31 agosto

13:15 Seconda competizione – 1° round (Finale a squadre, 2a qualificazione individuale)

Venerdì 1 settembre

13:30 Seconda competizione – 2° round (Finale a squadre, 2a qualificazione individuale)

Sabato 2 settembre

Riposo

Domenica 3 settembre

12:00 Terza competizione (Finale individuale)

PROGRAMMA EUROPEI SALTO OSTACOLI 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Summer.

Diretta streaming: Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: LiveMedia/Domenico Cippitelli