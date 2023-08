Calcio femminile, Italia-Sudafrica 2-3: azzurre meritatamente fuori dai Mondiali

L’Italia viene eliminata nella prima fase a gironi dei Mondiali 2023 di calcio femminile: nella terza ed ultima giornata del Girone G il Sudafrica si impone per 3-2. Nel primo tempo vantaggio azzurro su rigore di Caruso all’11’ e pareggio delle africane grazie all’autogol di Orsi al 32′. Nella ripresa gol del Sudafrica con Magaia al 67′, pareggio di Caruso al 74′ ed infine gol vittoria di Kgatlana in pieno recupero.

Nel primo tempo l’Italia passa subito in vantaggio: al minuto 11 le azzurre sbloccano con il penalty realizzato da Arianna Caruso e concesso per fallo di Dhlamini su Beccari. Al 32′, però, un retropassaggio avventato di Benedetta Orsi, la quale non guarda il piazzamento di Durante, che era fuori dai pali, regala il pareggio alle sudafricane. Si va al riposo sullo score di 1-1.

Nella ripresa arriva addirittura il raddoppio del Sudafrica, che al 67′ passa in vantaggio con Magaia, la quale supera la diretta marcatrice e batte Durante. A ruota l’estremo difensore azzurro compie un miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Kgatlana. Al 74′, però, sugli sviluppi di un corner, Girelli devia verso la porta ed il tocco sottomisura di Caruso vale il 2-2 (confermato dopo una lunga revisione al VAR). La stessa Girelli al minuto 87 si divora il gol del vantaggio, sul ribaltamento di fronte Durante salva il pareggio. Sono 11 i minuti di recupero assegnati, ed al 92′ Kgatlana punisce le azzurre.

Il Sudafrica passa il turno come seconda del Girone G con 4 punti in virtù della vittoria della Svezia sull’Argentina per 2-0 grazie ai gol di Blomqvist al 67′ e, su rigore, di Rubensson al 90′. Le svedesi chiudono il raggruppamento a punteggio pieno, mentre le sudamericane restano in coda a quota 1. L’Italia termina terza con 3 punti.

Foto: LaPresse