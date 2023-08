VIDEO Italia-Sudafrica calcio femminile: il clamoroso autogol di Orsi. Retropassaggio che finisce in rete

Il match valido per i Mondiali 2023 di calcio femminile tra Italia e Sudafrica vede concludersi il primo tempo sullo score di 1-1: vantaggio azzurro su rigore di Caruso all’11’, pareggio delle africane grazie all’autogol di Orsi al 32′.

L’Italia era passata in vantaggio al minuto 11 con il penalty realizzato da Arianna Caruso per fallo di Dhlamini su Beccari. Al 32′, però, un retropassaggio avventato di Benedetta Orsi, la quale non ha guardato il piazzamento di Durante, che era fuori dai pali, ha regalato il pareggio alle sudafricane.

VIDEO L’AUTOGOL DI BENEDETTA ORSI

Foto: LaPresse