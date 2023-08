Berrettini-Rinderknech oggi, US Open 2023: orario, programma, tv, streaming

La risalita di Matteo Berrettini passa ancora una volta da un tennista francese. Dopo aver battuto Ugo Humbert al primo turno in maniera abbastanza netta, il tennista romano affronterà Arthur Rinderknech al secondo turno degli US Open 2023.

Il transalpino è un giocatore oramai discretamente affermato nel panorama mondiale, lo scorso anno si issò fino alla quarantaduesima posizione delle classifiche mondiali. Ma il suo 2023 gli ha concesso ben poche soddisfazioni: il successo al primo turno con Diego Schwartzman è solo il decimo del circuito maggiore nell’anno solare, con i picchi stagionali rappresentati dai quarti di finale raggiunti nei 250 di Kitzbuhel e Maiorca.

Non ci sono precedenti fra i due giocatori, ma la partita desta comunque curiosità per le caratteristiche affini tra i due. Come Matteo, anche Rinderknech fa del servizio una sua buonissima arma: 19 quelli con Diego Schwartzman, poco più di otto a partita durante l’anno 2023. Per il vincitore uno tra Gael Monfils ed Andrey Rublev.

Il match tra Matteo Berrettini ed Arthur Rinderknech sarà il secondo sul campo 5, e comincerà dopo la sfida femminile tra la cinese Yafan Wang e la britannica Katie Boulter. Il match sarà visibile in esclusiva in chiaro su SuperTennis, che offrirà quattro partite in contemporanea con l’utilizzo del ‘mosaico’ premendo il tasto verde del proprio telecomando, ed in streaming su supertennis.tv. Sarà possibile assistere alla partita anche sulla piattaforma a pagamento SuperTennix. OA Sport coprirà la sfida con la consueta DIRETTA LIVE.

BERRETTINI-RINDERKNECH, US OPEN 2023, IL CALENDARIO

31 agosto – campo 5(ora italiana)

17.00 Y.Wang – K. Boulter – secondo turno donne

a seguire M. Berrettini – A. Rinderknech – secondo turno uomini

BERRETTINI-RINDERKNECH, US OPEN 2023, COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Supertennis (64 digitale Terrestre)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse