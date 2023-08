LIVE Berrettini-Rinderknech, US Open 2023 in DIRETTA: altra insidia francese prima di Rublev

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Matteo Berrettini-Arthur Rinderknech, match valido per il secondo turno degli US Open 2023. La scalata verso le posizioni che gli competono nel ranking prosegue con un avversario scafato, che ha passato una vita nel circuito Challenger prima di iniziare a prendersi il suo posto fra i ‘grandi’.

Al primo turno Matteo aveva affrontato un altro francese, la testa di serie numero 29 Ugo Humbert; partita che poteva nascondere qualche insidia, prontamente respinta dal romano che ha avuto facilmente ragione del suo avversario con un netto 6-4 6-2 6-2. Vittoria senza troppi patemi anche per Rinderknech, che ha superato per 6-3 6-4 6-2 l’argentino Diego Schwartzman, aiutato anche da 19 ace.

Proprio il servizio è uno dei colpi su cui il transalpino basa il suo gioco, per lui poco più di otto di media in stagione ottenendone 234 nelle 27 partite giocate in stagione. Ma il suo 2023 non è stato finora troppo positivo: quella di lunedì notte è stata solo la decima partita vinta nel circuito, con due quarti di finale raggiunti a Maiorca e Kitzbuhel. Non è un caso che la sua classifica sia peggiorata: dal lambire la top 40 a inizio 2023, al momento è il giocatore numero 73 al mondo. Non che la situazione di classifica sia migliore per Matteo, ma nel suo caso i tanti infortuni non gli hanno permesso di esprimersi al suo abituale livello.

Il match tra Matteo Berrettini ed Arthur Rinderknech sarà il secondo sul campo 5, e comincerà subito dopo la partita del torneo femminile tra la cinese Yafan Wang e la britannica Katie Boulter, con partenza alle 17.00 italiane. La DIRETTA LIVE di OA Sport inizierà al termine della sfida femminile, per non farvi perdere nemmeno un secondo di gioco: BUON DIVERTIMENTO!

Foto: LaPresse