Basket, Torneo Acropolis 2023: l’Italia batte la Serbia! Spagnolo e Fontecchio protagonisti, domani la Grecia

L’Italbasket lotta ma riesce a prevalere sulla Serbia nel primo match del Torneo dell’Acropolis in svolgimento all’OAKA Arena di Atene (Grecia)! Gli Azzurri pagano un avvio non perfetto (-17), ma grazie ad un secondo tempo di sostanza e di cuore riescono a mettere la freccia e sorprendere la compagine serba col punteggio di 89-88 (con qualche brivido nel finale). Tra 24 ore si ritorna in campo contro la Grecia per la seconda partita della kermesse amichevole ateniese prima di fare rientro in Italia in vista della sfida di domenica sera contro Porto Rico a Ravenna.

Simone Fontecchio e Matteo Spagnolo trascinano la Nazionale del Belpaese con 13 e 12 punti, insieme alla doppia doppia di Achille Polonara con 11 punti e 11 rimbalzi. Alla Serbia non bastano i 18 punti di Nikola Jovic ed i 14 di Bogdan Bogdanovic per ribaltare l’inerzia del match in proprio favore.

Primo canestro della partita in allontanamento di Bogdanovic (0-2). Nikola Jovic buca la difesa azzurra e segna col fallo: buon avvio della Serbia (0-5), con gli Azzurri che si sbloccano grazie alla penetrazione di Stefano Tonut (2-5). Bomba di Avramovic (2-8), ma Achille Polonara non si fa pregare da due (4-8). I balcanici segnano solo dall’arco: ancora Avramovic, Nikola Jovic e Dobric portano la Serbia a +13 in un amen (4-17) e costringono Gianmarco Pozzecco a chiamare subito time-out. Reazione immediata dell’Italia con Nicolò Melli (6-17), ma gli uomini del CT Pesic non intendono alzare il piede dall’acceleratore e piazzano un mini-break di 5-0 (6-22). Stefano Tonut manda a bersaglio la prima tripla del match (9-22) a -4’18” dalla prima sirena. 2/2 per Nikola Milutinov dalla lunetta (9-24), con Simone Fontecchio che risponde allo stesso modo facendo 2/3 (11-24). La Serbia sembra avere il controllo del match, con l’Italia che fatica a contenere l’offensiva balcanica e si ritrova anche a -17 (11-28) con tre minuti rimasti sul cronometro. Ci pensa ‘Pippo’ Ricci a suonare la carica con la bomba dall’angolo (14-28), con Matteo Spagnolo – neo-acquisto dell’Alba Berlino – che va fin in fondo e subisce anche il fallo (19-28): gli Azzurri tornano sotto la doppia cifra di svantaggio, ma Marinkovic sulla sirena spara la tripla del 32-19 con cui si chiude il primo quarto.

Secondo quarto che si apre nel segno di Gigi Datome: canestro in allontanamento e -11 (21-32). Luca Severini arma il braccio dall’arco: break di 5-0 degli Azzurri che ritornano a -8 (24-32). Si sblocca anche la Serbia con l’uno-due firmato Guduric-Risitc (24-36), ma è ancora Capitan Datome a trascinare i compagni (26-36). 2/2 per Matteo Spagnolo a cronometro fermo (28-36), con ‘Momo’ Diouf che piazza il jumper: l’Italia batte un colpo e torna a -6 (30-36). Luca Severini è perfetto dalla lunga distanza (33-36), con Milutinov che penetra e fa respirare la Serbia (33-38). Diouf emula il compagno dall’arco (36-38), ma Nikola Jovic risponde subito e va in doppia cifra a quota 10 punti (36-40) quando si entra nella seconda metà del quarto. Tap-in di Milutinov (36-42), mentre Matteo Spagnolo non si fa pregare e spara la bomba del -3 (39-42). Altro canestro ravvicinato di Milutinov (39-44), ma Simone Fontecchio va fin in fondo e tiene gli Azzurri ad un solo possesso pieno di svantaggio (41-44). Bomba di Achille Polonara e -1 Italia (44-45), ma Avramovic ruba palla a Spissu e appoggia il pallone del 44-47 con cui si va all’intervallo lungo.

Marco Spissu si rifà prontamente dell’errore in avvio di ripresa: tripla e pareggio (47-47). Bogdan Bogdanovic fa 2/2 ai liberi (47-49), ma Nicolò Melli segna subendo il fallo per impattare nuovamente nel punteggio (49-49). Bomba di Achille Polonara e primo vantaggio azzurro (52-51), con il vice-Capitano Melli che appoggia per il +3 (54-51), con il giocatore dell’Olimpia Milano che ha già commesso quattro falli e viene richiamato subito in panchina dal CT Pozzecco. Nikola Jovic va fin in fondo per il -1 (54-53), con Marinkovic in campo aperto che appoggia per il nuovo vantaggio serbo (54-55). Ci pensa Simone Fontecchio a scuotere i compagni dalla lunga distanza (57-55), ma Marinkovic risponde con la stessa moneta (57-60). Botta e risposta a suon di triple tra Ricci e Nikola Jovic (60-61), con Fontecchio che si mette in proprio e va fin in fondo col fallo (62-61): time-out immediato di Pesic a -2’57” dalla terza sirena. L’ala pescarese degli Utah Jazz segna il libero aggiuntivo e va in doppia cifra (63-61 e 10 punti), ma Marinkovic punisce la difesa azzurra e riporta la Serbia avanti (63-64). Le due squadre lottano punto a punto senza arretrare di un centimetro: match in perfetta parità sul 68-68 dopo i canestri di Procida e Guduric. Palleggio, arresto e tiro di Matteo Spagnolo (70-68), ma due liberi di Dobric fissano il punteggio sul 70-70 alla terza sirena.

Fallo tecnico fischiato a Gianmarco Pozzecco per proteste subito dopo pochi secondi dall’inizio dell’ultimo quarto: Marinkovic non sbaglia dalla lunetta (70-71). Ristic evita Diouf ed appoggia (70-73), ma Luca Severini pareggia nuovamente i conti dall’arco (73-73). 3/3 di Gabriele Procida a cronometro fermo (76-73) con Bodgan Bogdanovic che schiaccia per il -1 Serbia (76-75). Mini-break azzurro con Pajola e Procida (80-75): l’Italia prova a dare una spallata alla partita, costringendo coach Pesic a chiamare subito time-out. Buona uscita della Serbia dal minuto di sospensione con Guduric e Bogdanovic (80-79), ma Polonara punisce i balcanici dall’arco (83-79). Guduric tiene a galla gli avversari (83-82), ma Simone Fontecchio riporta l’Italia a +3 (85-82) a -2’30” dalla sirena finale. Marco Spissu brucia la retina da tre punti (88-82): gli Azzurri cercano il colpo del ko, altro time-out Serbia. Nikola Jovic chiude il 2+1 (88-85), con Fontecchio che segna solo uno dei due liberi a disposizione (89-85). Tripla della disperazione di Bogdanovic (89-88), ma la guardia degli Atlanta Hawks fallisce il tiro del sorpasso sulla sirena: finisce 89-88 in favore dell’Italia, che sconfigge la Serbia nel primo test amichevole di lusso per il Torneo dell’Acropolis 2023!

IL TABELLINO DEL MATCH

ITALIA-SERBIA 89-88 (19-32, 25-15, 26-23, 19-18)

Italia: Spissu 6, Tonut 5, Melli 6, Fontecchio 13, Ricci 9, Spagnolo 12, Caruso ne, Polonara 11, Diouf 5, Severini 9, Procida 7, Woldetensae ne, Pajola 2, Datome 4.

Serbia: Petrusev ne, N. Jovic 18, Bogdanovic 14, Marinkovic 12, Radanov ne, Dobric 8, Ristic 6, Guduric 11, S. Jovic ne, Nedovic, Davidovac ne, Simanic 1, Avramovic 8, Milutinov 10.

Credit: Ciamillo