Basket: Matteo Spagnolo raggiunge Gabriele Procida all’Alba Berlino! Contratto triennale per il playmaker pugliese

L’Alba Berlino aggiunge un tassello tricolore al proprio roster: insieme a Gabriele Procida, infatti, la compagine tedesca ha messo sotto contratto un altro talento azzurro ovvero Matteo Spagnolo. Il giovane playmaker pugliese – di proprietà del Real Madrid, scelta numero 50 con i Minnesota Timberwolves al Draft NBA dello scorso anno – arriva in Germania dopo una stagione in prestito alla Dolomiti Energia Trentino, chiusa con queste medie tra Serie A ed Europa: 12.5 punti, 3.8 rimbalzi e 3.0 assist in Campionato; 11.8 punti, 3.6 rimbalzi e 4.3 assist in EuroCup.

Per il giocatore classe 2003 si prospetta quindi la possibilità di calcare il palcoscenico più importante per club ovvero l’Eurolega, militando in un club da cui è passato anche un altro cestista del Belpaese ovvero Simone Fontecchio (ora agli Utah Jazz in NBA). Il playmaker azzurro ha firmato un contratto triennale, che lo legherà all’Alba Berlino fino al termine della stagione 2025/2026.

Tramite un comunicato stampa pubblicato oggi pomeriggio sul sito del Club, il Direttore Sportivo Himar Ojeda ha commentato così l’approdo di Spagnolo: “Matteo è un giocatore che seguivamo già da diverso tempo. Ha molto talento ed un enorme potenziale, siamo quindi contenti della sua firma. In questa stagione condividerà molte responsabilità nella posizione di playmaker con Žiga Samar. Negli ultimi anni Matteo si è evoluto molto, sia sul campo che mentalmente. Vogliamo quindi aiutarlo a fare il passo successivo e mettersi alla prova al livello dell’Eurolega.”

Anche Matteo Spagnolo ha espresso il proprio entusiasmo per la nuova imminente esperienza attraverso le righe del sito della sua prossima squadra: “Sono felicissimo di iniziare il viaggio con l’Alba. Ho sentito parlare molto bene della città e del club, quindi non vedo l’ora di iniziare!”

Credit: Ciamillo