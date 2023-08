Basket: l’Italia affronta Porto Rico nell’ultima partita di Gigi Datome da giocatore nel Bel Paese

Dopo la vittoria del Torneo dell’Acropolis grazie alle due vittorie contro Serbia e Grecia, l’Italbasket ritorna nel Bel Paese per un altro test amichevole in preparazione al Mondiale 2023. Domani alle ore 21:00, infatti, il Pala De Andrè di Ravenna sarà teatro della sfida contro la Nazionale di Porto Rico.

La partita sarà anche l’occasione per celebrare Gigi Datome: il Capitano degli Azzurri, infatti, disputa proprio domani sera l’ultima partita con la maglia della Nazionale sul territorio italiano. Il cestista sardo – eletto MVP delle LBA Finals e Campione d’Italia con l’Olimpia Milano – ha deciso di dare l’addio al basket giocato, non prima di aver disputato l’ultima estate con la canotta della rappresentativa tricolore. I ragazzi agli ordini del CT Gianmarco Pozzecco arrivano al match contro i portoricani dopo un filotto positivo di quattro successi in altrettante uscite fino a qui in vista della rassegna iridata: dopo le due vittorie alla Trentino Basket Cup contro Turchia e Cina, Fontecchio e compagni hanno calato un altro bis nel celebre Torneo dell’Acropolis battendo due Nazionali del calibro di Serbia (89-88) e Grecia (74-70) aggiudicandosi anche il trofeo per la quarta volta. Al termine del match contro Porto Rico – oppure con qualche probabilità anche nelle ore successive – il Commissario Tecnico comunicherà quali saranno gli ultimi due tagli per andare a definire i dodici che voleranno in Asia per le due sfide amichevoli contro Brasile e Nuova Zelanda (in programma a Shenzhen – Cina – tra il 20 ed il 21 Agosto) antipasto del debutto al Mondiale previsto il 25 Agosto a Manila (Filippine) contro l’Angola.

Porto Rico si presenta al match amichevole contro gli Azzurri dopo aver subito una sonora sconfitta da parte degli Stati Uniti pochi giorni fa in un altro test in preprazione alla rassegna iridata. Italia e Porto Rico si sono già incrociate nel Preolimpico di Belgrado 2021 in semifinale, quando gli Azzurri prevalsero sulla compagine centramericana, vittoria che spalancò loro le porte per la trionfale finale in cui batterono i padroni di casa staccando così il pass per i Giochi di Tokyo. Chiavi del gioco affidate a Jordan Howard, con Isaiah Piñeiro e John Holland quali elementi di maggior esperienza in una rappresentativa che nella storia ha anche centrato un quarto posto nella rassegna a Cinque Cerchi di Atene 2004, sorprendendo proprio gli USA nella partita inaugurale di quel torneo.

Credit: Ciamillo