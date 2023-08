Basket, Gianmarco Pozzecco: “Anche stasera i ragazzi hanno giocato da squadra e questo mi rende orgoglioso”

L’Italbasket batte la Grecia col punteggio di 74-70 e bissa il successo di ieri contro la Serbia e si aggiudica il Torneo dell’Acropolis disputato in questi giorni all’OAKA Arena di Atene (Grecia). Gli Azzurri tornano così nel Belpaese con un bilancio più che positivo, dando seguito alle due vittorie in altrettante partite disputate nella Trentino Basket Cup contro Turchia e Cina.

Il CT Gianmarco Pozzecco ha commentato così, attraverso il sito della FIP, la prestazione di quest’oggi dei suoi ragazzi: “Siamo più che contenti. Anche stasera i ragazzi hanno giocato da squadra e questo mi rende orgoglioso. Giochiamo un basket diverso da quello di tutti gli altri e chiunque entra viene utilizzato per quel che sa fare in un contesto di grande libertà. È stata una bella partita, il pubblico certamente si è divertito…”

Insieme a lui ha parlato, sempre tramite il sito della Federazione, anche uno dei protagonisti assoluti ovvero Simone Fontecchio (autore di 17 punti): “Queste sono ancora amichevoli ma siamo contenti per la vittoria e soprattutto per come abbiamo giocato. Abbiamo difeso, impiegato la giusta aggressività e fatto girare la palla in modo efficace“.

Gli Azzurri faranno rientro in Italia già questa notte, in vista del prossimo test amichevole in programma domenica sera – con palla a due alle ore 21:00 – a Ravenna contro il Porto Rico. Giovedì 17 Agosto è fissata invece la partenza per l’Asia, con le ultime due partite pre-Mondiale a Shenzhen (Cina) contro Brasile domenica 20 Agosto (9:00 ora italiana) e Nuova Zelanda (lunedì 21 Agosto alle 11:30) , prima del debutto al torneo iridato venerdì 25 Agosto a Manila (Filippine) contro l’Angola.

Credit: Ciamillo