Basket, il roster ufficiale della Serbia per i Mondiali

Il coach della Serbia Svetislav Pesic ha scelto definitivamente 12 giocatori che parteciperanno ai Mondiali di basket 2023, evento in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Indonesia e Giappone. L’ultimo taglio è arrivato poco tempo fa, ed è stato quello di Aleksa Radanov.

Nel roster ufficiale sono dunque rimasti i tre NBA Bogdan Bogdanovic, Filip Petrusev e Nikola Jovic, oltre ad Aleksa Avramovic, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Nikola Milutinov, Dusan Ristic e Borisa Simanic.

Come si sapeva già da tempo, non saranno presenti i fuoriclasse Nikola Jokic (fresco vincitore del titolo NBA con i Denver Nuggets) e Vasilije Micic per diversi motivi: il primo necessita di un periodo di riposo dopo una stagione molto lunga e stressante, mentre il secondo ha intenzione di preservarsi in vista della sua prima stagione oltreoceano con gli Oklahoma City Thunder.

Oltre alle loro, spiccano anche le assenze di Aleksej Pokusevski, Nikola Kalinic e Nemanja Nedovic. Ricordiamo che la Serbia ai Mondiali è stata inserita nel Gruppo B (che si svolgerà interamente a a Manila, capitale delle Filippine) con Sud Sudan, Porto Rico e Cina. Il gruppo di Pesic esordirà sabato 26 agosto alle 14:00 contro la Cina.

Credit: Ciamillo