Basebal, Europei U23 2023: l’Italia strapazza anche il Belgio. Gli azzurri vincono 14-4

Azzurrini inarrestabili in Austria. Dopo aver regolato senza patemi la Francia, la Nazionale Italiana Under 21 di baseball si è imposta anche contro il Belgio, vincendo il secondo incontro valido per i Campionati Europei 2023 di categoria con il rotondo risultato di 14-4. Adesso le semifinali sono in cassaforte.

Un successo rotondo, consumato in cinque riprese e architettato con otto valide e ben undci basi ball ricevute dai lanciatori di coach Paco Garcia. Ma l’inizio, a scapito di quanto si possa pensare, è in salita. I ragazzi di Alberto D’Auria infatti subiscono nell’inning inaugurale due punti, arrivati grazie a tre valide di fila da parte dei nostri avversari. L’Italia però risponde immediatamente una volta passata in attacco, mettendo a referto tre sigilli, per poi scappare sul +9 alla fine del terzo turno.

Dopo un inning terminato con un nulla di fatto la partita si chiuderà al quinto round quando, ai due punti trovati dalla compagine belga, l’Italia risponde timbrando per ben cinque volte, terminando dunque a quota 14.

Domani, giovedì 10 agosto, l’Italia sfiderà la Germania per giocarsi il primato nel girone. L’inizio è fissato per le ore 14:30.

Foto: FIBS