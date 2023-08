Baseball, Europei 2023: il programma dell’Italia in Repubblica Ceca. Si parte con l’Ungheria il 24 settembre

Si delinea sempre di più il quadro dei Campionati Europei 2023 di baseball, rassegna che si svolgerà in Repubblica Ceca dal 24 settembre al 1 ottobre. L’Italia come sappiamo sarà impegnata nel gruppo B, quello di Trebic, insieme a Gran Bretagna, Svezia e Ungheria.

Da qualche giorno la WSBC ha reso noti gli orari dei match che vedranno impegnati gli azzurri per ciò che concerne la prima fase. La compagine tricolore nello specifico disputerà una partita al giorno dal 24 al 26 settembre, in un tour de force impegnatvo dove sarà importantissimo non sbagliare.

L’esordio arriverà alle ore 11:00 di domenica 24 settembre orario in cui si svolgerà Italia-Ungheria. Alle ore 17:30 di lunedì 25 sarà invece la volta di Svezia-Italia. I nostri ragazzi dunque chiuderanno il girone martedì 22 alle 17:30, giorno dell’importante vìs-a-vìs con i britannici.

Gli ultimi quattro giorni, da giovedì 28 a domenica 1 ottobre, saranno invece dedicati alla fase ad eliminazione diretta. Di seguito il calendario

EUROPEI BASEBALL 2023: GLI ORARI DELL’ITALIA

DOMENICA 24 settembre: ore 11:00 Italia-Ungheria

LUNEDI’ 25 settembre: ore 17:30 Svezia-Italia

MARTEDI’ 26 settembre: ore 17:30 Italia-Gran Bretagna

