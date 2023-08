Atletica, Europei U20: Mattia Furlani trionfa, Polzonetti e Saraceni accarezzano il podio, Nnachi in finale

Mattia Furlani ha illuminato la seconda giornata di gare agli Europei Under 20 di atletica leggera, in corso di svolgimento a Gerusalemme (Israele). L’azzurro ha conquistato la medaglia d’oro nel salto in lungo con un balzo da 8.23 metri, nonostante 0,2 m/s di vento contrario, fermandosi a un solo centimetro dal proprio personale. Il 18enne laziale era il grande favorito della vigilia e non ha deluso le aspettative, portando a casa il primo titolo per l’Italia in questa rassegna continentale di categoria.

Celeste Polzonetti è eccellente quarta sui 100 ostacoli, mentre sui 110 ostacoli Damiano Dentato si è fermato alla sesta barriera. Jacopo Capasso ottavo sui 100 metri, Anna Musci ottava nel getto del peso. Erika Giorgia Anoeta Saraceni ha accarezzato la medaglia nel salto triplo: ha piazzato 13.40 metri al quinto tentativo e ha eguagliato la serba Aleksandrija Mitrovic, ma l’azzurra resta giù dal podio per la seconda misura (13.30 per la balcanica, 13.15 per la nostra portacolori).

Edoardo Stronati e Matteo Sioli si sono qualificati alla finale del salto in alto superando 2.11 metri, mentre Filippo Rodeghiero è stato eliminato con 2.07. Ngalula Gloria Kabangu ha staccato il biglietto per la finale degli 800 metri correndo in 2:08.04, mentre Flavia Bianchi (2:07.77) e Lorenza De Noni (2:08.03) sono state eliminate. Sulla stessa distanza al maschile, Gabriele Angiono (1:50.43) e Giovanni Lazzaro (1:50.66) non sono riusciti a raggiungere l’atto conclusivo.

Obiettivo centrato per Great Nnachi nel salto con l’asta (4.00 metri) ed Elisa Valensin sui 200 metri (23.63, +2,0 m/s). Semifinali per i duecentisti Loris Tonella (21.47) e Daniele Gross (20.89, +3,4 m/s), per Ludovica Cavo (59.62) e Francesco Ibidi (52.39) sui 400 ostacoli, per Carlotta Fedriga sui 200 metri (23.87, +1,5).

FINALI EUROPEI UNDER 20 ATLETICA

SALTO IN LUNGO (MASCHILE) – La gara vinta da Mattia Furlani. Clicca qui per la cronaca.

SALTRO TRIPLO (FEMMINILE) – Erika Giorgia Anoeta Saraceni ha accarezzato la medaglia: ha piazzato 13.40 metri al quinto tentativo e ha eguagliato la serbia Aleksandrija Mitrovic, ma l’azzurra resta giù dal podio per la seconda misura (13.30 per la balcanica, 13.15 per la nostra portacolori). L’ucraina Oleksandra Chernukha ha vinto con 13.63 precedendo la serba Teodora Boberic (13.50). Greta Donato 12ma con 12.41.

100 METRI (FEMMINILE) – Doppietta britannica per mano di Joy Eze (11.39) e Renee Regis (11.40), terza l’ungherese Anna Luca Kocsis (11.55).

100 METRI (MASCHILE) – Il polacco Marek Zakrzewski sfreccia in 10.25 con 0,6 m/s di vento a favore, precedendo lo svedese Isak Hughes (10.31) e il britannico Sean Anyaogu (10.34). Il nostro Jacopo Capasso chiude all’ottavo posto con il crono di 10.59.

110 OSTACOLI – Damiano Dentato si ferma al sesto ostacolo dopo aver impressionato nei turni precedenti. L’austriaco Enzo Diessl ha vinto in 13.12 con 1,2 m/s di vento a favore precedendo il finlandese Rasmus Vehmaa (13.23) e il portoghese Sisinio Ambriz (13.29).

100 OSTACOLI – Dominio totale della tedesca Rosina Schneider, che vince con un perentorio 13.06 davanti alla svizzera Valerie Guignard (13.23) e alla connazionale Lia Flotow (13.32). La nostra Celeste Polzonetti sigla il personale di 13.36 e si ferma ad appena quattro centesimi dalla medaglia di bronzo.

LANCIO DEL MARTELLO (FEMMINILE) – La cipriota Valentina Savva ha trionfato con una bordata da 64.69 metri, precedendo la tedesca Jada Julien (62.92) e l’ungherese Jazmin Csatari (62.47).

EPTATHLON – Doppietta tedesca firmata da Sandrina Sprengel (5.928 punti) e Pia Messing (5.790), bronzo per l’austriaca Sophie Kreiner (5.698).

GETTO DEL PESO (FEMMINILE) – Anna Musci si ferma all’ottavo con una spallata da 13.29 metri seguita da due nulli. La tedesca Nina Chioma Ndubuisi trionfa con un perentorio 17.97, precedendo la polacca Zuzanna Maslana (16.90) e la connazionale Chantal Rimke (15.55).

Foto: Grana/FIDAL