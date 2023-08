Atletica, Eloisa Coiro: “Sono felicissima, ora cercherò di godermi la semifinale”

Ottima prestazione di Eloisa Coiro nelle batterie degli 800 metri femminili ai Mondiali 2023 di atletica. A Budapest, in Ungheria, l’azzurra classe 2000 ha terminato la sua heat (la seconda su sette) in quinta posizione in 2’00″36 e ha strappato il pass per le semifinali grazie all’ultimo tempo di ripescaggio.

“Sono davvero felice – ha dichiarato Coiro a Rai Sport in seguito alla fine dell’ultima batteria e dopo un’attesa di circa 40 minuti per vedere se il suo tempo fosse abbastanza per valere il ripescaggio -. È stato stressantissimo aspettare tutto questo tempo. Sapevo che la mia batteria era molto difficile e ho cercato di giocarmela al meglio. Ci tengo veramente a ringraziare il mio allenatore, Emilio De Bonis, se sono qua è grazie a lui”.

La nostra portacolori ha poi proseguito: “Questa stagione è stupenda, ho corso sotto i due minuti diverse volte e questa è una soddisfazione per chi fa gli 800. Dopo domani darò tutto e cercherò di godermi la semifinale”.

La classe 2000 ha concluso dicendo: “In questi Campionati ce la si gioca. Uno non deve neanche guardare troppo i tempi, deve correre e dare il massimo, poi una volta che si arriva al traguardo si guarda quanto è il tempo”.

Foto: Colombo/FIDAL