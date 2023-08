A che ora parte oggi Filippo Ganna nella cronometro dei Mondiali? Numero di dorsale, programma preciso, canale tv

Il campione d’Italia contro il tempo Filippo Ganna tenterà di conquistare l’ambita maglia iridata nella cronometro individuale uomini élite dei Mondiali 2023 di ciclismo su strada, la Stirling-Stirling (Scozia), lunga 47.8 km: l’azzurro prenderà il via alle ore 16.58:40.

La partenza del primo corridore è prevista alle ore 15.21, mentre l’arrivo dell’ultimo ciclista in gara è calcolato attorno alle ore 18.00 circa. La diretta tv in chiaro sarà affidata a Rai 2 HD, mentre la diretta tv in abbonamento sarà di Eurosport 1 HD.

Lo streaming gratuito sarà di RaiPlay, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato ad eurosport.it, discovery+ e DAZN. Di seguito la startlist con gli orari di partenza di tutti i ciclisti nella cronometro individuale uomini élite dei Mondiali 2023 di ciclismo su strada.

QUANDO PARTE FILIPPO GANNA OGGI

Il campione d’Italia a cronometro, Filippo Ganna, avendo il dorsale numero 5, sarà il 74° atleta a partire su 78 (ovvero il quintultimo): l’azzurro prenderà il via alle ore 16.58:40. L’altro azzurro in gara, il vicecampione d’Italia a cronometro, Mattia Cattaneo, avrà il dorsale numero 20 e sarà il 59° atleta al via alle ore 16.38:40.

CALENDARIO MONDIALI CICLISMO 2023

Venerdì 11 agosto

Cronometro individuale uomini élite: Stirling-Stirling, 47.8 km

Orario partenza primo corridore: 15.21

Orario d’arrivo ultimo corridore: 18.00 circa

PROGRAMMA MONDIALI CICLISMO 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 HD, in abbonamento su Eurosport 1 HD

Diretta streaming: gratuita su RaiPlay, in abbonamento su eurosport.it, discovery+ e DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport

STARTLIST MONDIALI CICLISMO 2023

14:21:20 78 WAIS Ahmad Badreddin REF 15 JAN 1991

14:22:40 77 BUTTIGIEG Aidan MLT 18 JUL 1997

14:24:00 76 OINGERANG Edward GUM 7 DEC 1991

14:25:20 75 SOARES Renato CPV 27 JUN 1979

14:26:40 74 MIRZAEE Ahmad AFG 15 MAY 1995

14:28:00 73 SYMONDS Christopher GHA 21 NOV 1973

14:29:20 72 KHALMURATOV Muradjan UZB 11 JUN 1982

14:30:40 71 SU Haoyu CHN 26 OCT 2000

14:32:00 70 MAYER Alexandre MRI 29 APR 1998

14:33:20 69 MULLEN Ryan IRL 7 AUG 1994

14:34:40 68 RITZINGER Felix AUT 23 DEC 1996

14:36:00 67 ZUKOWSKY Nickolas CAN 3 JUN 1998

14:37:20 66 GIBBONS Ryan RSA 13 AUG 1994

14:38:40 65 OTRUBA Jakub CZE 30 JAN 1998

14:40:00 64 POLITT Nils GER 6 MAR 1994

14:41:20 63 CHZHAN Igor KAZ 2 OCT 1999

14:42:40 62 KNOTTEN Iver Johan NOR 17 DEC 1998

14:44:00 61 TEJADA CANACUE Harold Alfonso COL 27 APR 1997

14:45:20 60 MITCHEL Kluivert LCA 23 JAN 2000

14:46:40 59 ARSLAN ANSARI Amir REF 19 AUG 1999

14:48:00 58 SHABANGU Muzi SWZ 1 JAN 1998

14:49:20 57 BONELLO Daniel MLT 11 NOV 1986

14:50:40 56 ABDOULAYE Bangoura GUI 27 MAY 2000

14:52:00 55 JONES Jacob GUM 4 OCT 1996

14:53:20 54 GOMES Wiliam CPV 21 APR 1986

14:54:40 53 HENNIS Hasani AIA 1 JAN 1997

14:56:00 52 HAIDARI Qais AFG 25 DEC 1990

14:57:20 51 DJANGMAH Henry Tetteh GHA 28 JUL 1979

14:58:40 50 AL KHATER Fadhel QAT 6 JUN 1990

15:00:00 49 KAGIMU Charles UGA 15 SEP 1998

15:01:20 48 CHRISTOPHER JR Darel IVB 18 AUG 1990

15:02:40 47 MILTIADIS Andreas CYP 30 AUG 1996

15:04:00 46 OMARSSON Ingvar ISL 13 APR 1989

15:05:20 45 FOMOVSKIY Aleksey UZB 29 OCT 2000

15:06:40 44 GANJKHANLOU Mohammad IRI 4 JUL 1997

15:08:00 43 DOTTI Juan Pablo ARG 24 JUN 1984

15:09:20 42 NOVAKOVSKYI Vitalii UKR 16 APR 1997

15:10:40 41 XUE Ming CHN 17 MAR 2000

15:12:00 40 ILIĆ Ognjen SRB 21 NOV 1998

15:13:20 39 ROUGIER-LAGANE Christopher MRI 24 SEP 1998

15:14:40 38 HEALY Ben IRL 11 SEP 2000

15:16:00 37 SKUJINS Toms LAT 15 JUN 1991

15:17:20 36 SAINBAYAR Jambaljamts MGL 4 SEP 1996

15:18:40 35 GIANNOUTSOS Miltiadis GRE 18 AUG 1997

15:20:00 34 GAMPER Patrick AUT 18 FEB 1997

15:21:20 33 GEE Derek CAN 3 AUG 1997

15:22:40 32 BODNAR Maciej POL 7 MAR 1985

15:24:00 31 de BOD Stefan RSA 17 NOV 1996

15:25:20 30 VACEK Mathias CZE 12 JUN 2002

15:26:40 29 KAMNA Lennard GER 9 SEP 1996

15:28:00 28 LORENZO Randish Abdul PAN 24 MAY 1997

15:29:20 27 FEDOROV Yevgeniy KAZ 16 FEB 2000

15:30:40 26 CRADDOCK G Lawson USA 20 FEB 1992

15:32:00 25 HOOLE Daan NED 22 FEB 1999

15:33:20 24 OLIVEIRA Nelson POR 6 MAR 1989

15:34:40 23 ARMIRAIL Bruno FRA 11 APR 1994

15:36:00 22 ASGREEN Kasper DEN 8 FEB 1995

15:37:20 21 DENNIS Rohan AUS 28 MAY 1990

15:38:40 20 CATTANEO Mattia ITA 25 OCT 1990

15:40:00 19 TARLING Joshua GBR 15 FEB 2004

15:41:20 18 van AERT Wout BEL 15 SEP 1994

15:42:40 17 BISSEGGER Stefan SUI 13 SEP 1998

15:44:00 16 WAERENSKJOLD Soren NOR 12 MAR 2000

15:45:20 15 AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel ESP 25 FEB 1999

15:46:40 14 McNULTY Brandon USA 2 APR 1998

15:48:00 13 van EMDEN Jos NED 18 FEB 1985

15:49:20 12 SEXTON Tom NZL 19 NOV 1998

15:50:40 11 GONCALVES ALMEIDA Joao Pedro POR 5 AUG 1998

15:52:00 10 CAVAGNA Remi FRA 10 AUG 1995

15:53:20 9 BJERG Mikkel DEN 3 NOV 1998

15:54:40 8 VARGAS ALZATE Walter Alejandro COL 16 APR 1992

15:56:00 7 POGAČAR Tadej SLO 21 SEP 1998

15:57:20 6 VINE Jay AUS 16 NOV 1995

15:58:40 5 GANNA Filippo ITA 25 JUL 1996

16:00:00 4 THOMAS Geraint GBR 25 MAY 1986

16:01:20 3 EVENEPOEL Remco BEL 25 JAN 2000

16:02:40 2 KUNG Stefan SUI 16 NOV 1993

16:04:00 1 FOSS Tobias Svendsen NOR 25 MAY 1997

Foto: LaPresse