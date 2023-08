Medagliere Mondiali ciclismo su strada 2023: Francia subito al comando

Proseguono a Glasgow, in Scozia, i Mondiali 2023 di ciclismo: la manifestazione iridata multidisciplinare in programma quest’anno è iniziata giovedì 3 e si concluderà domenica 13 agosto, ma per quanto concerne il ciclismo su strada le prove a cronometro ed in linea si disputeranno tra sabato 5 e domenica 13 agosto.

In tutto i titoli iridati in palio nel ciclismo su strada verranno distribuiti lungo otto giorni di gare (pausa lunedì 7). In programma, per quel che riguarda le discipline olimpiche, ciclismo su strada, ciclismo su pista, mountain bike e BMX. Presenti anche paraciclismo su pista e su strada, ciclismo indoor, gran fondo e trials.

MEDAGLIERE MONDIALI CICLISMO SU STRADA 2023

# Paese O A B T. 1 Francia 1 0 0 1 2 Gran Bretagna 0 1 0 1 3 Belgio 0 0 1 1 # Totale 1 1 1 3

Foto: LaPresse