WTA Varsavia 2023: Swiatek avanti, primi quarti per Stefanini. Sramkova, che rimonta su Muchova

Il tabellone del WTA 250 di Varsavia, passato quest’anno dalla terra rossa al veloce, si è riuscito ad allineare completamente ai quarti di finale. Recuperato anche il primo turno (o meglio, la sua fine), tra l’americana Claire Liu e la cinese Yue Yuan, si è proceduto a giocare i sei match rimanenti per arrivare al venerdì senza intoppi.

Per Liu il “premio” risulta essere Iga Swiatek, che tanto per cambiare si esibisce in un doppio 6-2 e si ritrova in una sfida particolarmente interessante con la promettente ceca Linda Noskova, classe 2005 protagonista di un gran balzo quest’anno.

A colpire, però, è qualcos’altro, nella parte bassa del tabellone. Karolina Muchova, avanti 5-1 nel terzo set con la slovacca Rebecca Sramkova, si divora non uno, ma quattro match point e poi perde sei giochi di fila e, con essi, anche il match. Per la ceca finalista al Roland Garros un passo indietro importante, per la sua avversaria un colpo non da poco vista una carriera finora vissuta a livello ITF per buona misura.

C’è sorriso anche per Lucrezia Stefanini, vittoriosa per 6-4 6-1 sulla britannica Jodie Burrage. Ora il confronto non impossibile con la tedesca Laura Siegemund, vittoriosa sulla numero 4 del seeding, la cinese Lin Zhu. Tra le due, divise da 10 anni d’esperienza, non c’è alcun precedente.

WTA VARSAVIA 2023: RISULTATI DI OGGI

PRIMI TURNI

Liu (USA)-Yuan (CHN) 7-6(3) 3-6 6-2

SECONDI TURNI

Swiatek (POL) [1]-Liu (USA) 6-2 6-2

Noskova (CZE) [8]-Hrunkacova (SVK) 6-3 6-3

Watson (GBR)-Hatouka [Q] 6-2 5-7 6-1

Stefanini (ITA)-Burrage (GBR) 6-4 6-1

Siegemund (GER)-Zhu (CHN) [4] 6-4 6-4

Sramkova (SVK) [Q]-Muchova (CZE) [WC] [2] 7-5 3-6 7-5

Foto: LaPresse