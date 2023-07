WTA Varsavia 2023, Lucrezia Stefanini vola ai quarti ed è ad un passo dalla top 100 del mondo

Lucrezia Stefanini approda ai quarti del torneo WTA 250 di Varsavia 2023 di tennis battendo la britannica Jodie Burrage per 6-4 6-1 in un’ora ed undici minuti di gioco: sul cemento outdoor polacco l’azzurra ritocca virtualmente il proprio best ranking portandosi al numero 101 del mondo e sfiderà domani una tra la tedesca Laura Siegemund e la cinese Zhu Lin.

Il match parte in salita per l’azzurra nel primo set, dato che Stefanini in apertura cede subito il servizio ai vantaggi. L’azzurra nel sesto gioco riesce però a portarsi sullo 0-40 ed alla terza occasione opera il controbreak. Burrage strappa di nuovo la battuta all’azzurra nel settimo game, ma subito dopo Stefanini si riporta sul 4-4, allungando poi sul 5-4 ed infine trovando il break decisivo a 15 nel decimo gioco che le consegna il parziale sul 6-4 dopo 42′.

La striscia di giochi consecutivi dell’azzurra continua nella seconda frazione ed arriva addirittura ad 8, dal 3-4 al 6-4 5-0: Stefanini non concede neppure un 15 all’avversaria nei primi due turni al servizio, in compenso trova due break, confermati poi nel quinto game. Burrage tiene la battuta nel sesto gioco, ma l’italiana conquista i quarti poco dopo, chiudendo sul 6-1 in 29 minuti.

Le statistiche rimarcano la supremazia dell’azzurra, che vince 60 punti contro i 44 dell’avversaria, con Stefanini che mette in campo l’82% di prime ottenendo il punto nel 71% dei casi. La tennista italiana si procura 9 palle break e ne sfrutta 5, mentre ne cancella 2 delle 4 concesse.

