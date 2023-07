WTA Varsavia 2023: l’oscurità ferma Iga Swiatek, Laura Siegemund vince due match e va in finale

L’oscurità ferma il programma del torneo WTA 250 di Varsavia, compresso a causa della pioggia che ieri non ha dato tregua sul cemento outdoor polacco: completati i quarti di finale, mentre la seconda semifinale si concluderà domani, quando poi si giocheranno le finali di singolare e doppio.

Nella prosecuzione dei quarti di finale la tedesca Laura Siegemund e l’azzurra Lucrezia Stefanini ripartivano dallo score di 1-1 nel primo set: a spuntarla è la tennista teutonica con lo score di 7-6 (5) 5-7 6-3. La polacca Iga Swiatek liquida la ceca Linda Noskova per 6-1 6-4, infine la belga Yanina Wickmayer regola la britannica Heather Watson per 6-4 6-3.

Senza soluzione di continuità, si prosegue con le semifinali: accesissimo il derby tedesco, con Laura Siegemund che rimonta e batte la connazionale Tatjana Maria per 5-7 6-3 6-4, mentre la sfida tra la polacca Iga Swiatek e la belga Yanina Wickmayer viene sospesa per oscurità sul punteggio di 6-1 5-5 in favore della numero 1 del mondo, la quale però prima dello stop era andata a servire per il match sul 5-2 e sul 5-4, sciupando inoltre tre match point in risposta nel nono gioco.

WTA 250 VARSAVIA 2023 – RISULTATI 29 LUGLIO

Quarti di finale

Laura Siegemund batte Lucrezia Stefanini 7-6 (5) 5-7 6-3

Iga Swiatek batte Linda Noskova 6-1 6-4

Yanina Wickmayer batte Heather Watson 6-4 6-3

Semifinali

Laura Siegemund batte Tatjana Maria 5-7 6-3 6-4

Iga Swiatek contro Yanina Wickmayer 6-1 5-5 sospesa

Foto: LaPresse