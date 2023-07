ATP Amburgo 2023, la finale sarà tra Laslo Djere ed Alexander Zverev

Il torneo ATP 500 di Amburgo conosce i nomi dei due finalisti: a contendersi il titolo in singolare nell’Hamburg European Open 2023 di tennis saranno il padrone di casa tedesco Alexander Zverev, numero 4 del seeding, ed il serbo Laslo Djere.

Nella prima semifinale il serbo Laslo Djere regola il cinese Zhang Zhizhen con lo score di 6-3 6-2 in un’ora di gioco. Nel primo set, dopo aver mancato tre palle break nel quarto gioco, il tennista europeo opera lo strappo decisivo nell’ottavo game, trovando poi la chiusura sul 6-3. Nella seconda frazione il balcanico vola sul 4-1 pesante e non concede neppure un 15 all’avversario negli ultimi due turni al servizio, chiudendo sul 6-2.

Nella seconda semifinale c’è un’interruzione per pioggia, ma la chiusura del tetto permette al padrone di casa tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero 4, di liquidare il transalpino Arthur Fils col punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e mezza. Nel primo set il teutonico domina, scappando subito sul 4-0 e vincendo comodamente per 6-2, mentre nella seconda partita lo strappo che si rivela poi decisivo arriva in apertura, con Zverev che nel decimo game deve cancellare l’opportunità del controbreak al transalpino prima di trionfare per 6-4.

Foto: LaPresse