Wimbledon, i numeri di Djokovic fanno tremare Sinner: imbattuto a Londra dal 2017, sul Centrale non perde da 10 anni!

Mancano due giorni al match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, semifinale di Wimbledon 2023. Per l’azzurro è sicuramente la partita più importante (sinora) della carriera, avendo raggiunto proprio in questa edizione dei Championships il suo miglior risultato in un Major, tuttavia dovrà giocarla contro il peggior avversario possibile in questo contesto.

Nole non ha bisogno di presentazioni ed è ancora estremamente motivato, per la prospettiva di restare in corsa per il tanto agognato Grande Slam in questo 2023 dopo aver trionfato a Melbourne e Parigi. Il 36enne serbo può inoltre raggiungere quota 8 titoli a Londra, eguagliando così il record dello svizzero Roger Federer sui campi in erba dell’All England Club.

I numeri di Djokovic a Wimbledon fanno davvero paura e servirà un’impresa titanica a Jannik per interrompere la striscia positiva del numero 2 ATP, reduce da 33 successi consecutivi nello Slam londinese. Il nativo di Belgrado ha conquistato gli ultimi quattro titoli di seguito ai Championships (2018, 2019, 2021, 2022) e la sua ultima sconfitta risale ai quarti di finale del 2017, in cui si ritirò contro Tomas Berdych per un problema all’avambraccio.

L’ultimo “vero” k.o. di Nole arrivò invece al terzo turno nel 2016 contro lo statunitense Sam Querrey in quattro set. Ad impressionare maggiormente è però un altro dato, visto che Djokovic non perde una partita sul campo centrale di Wimbledon dalla Finale del 2013 contro il padrone di casa Andy Murray. Le due sconfitte successive si materializzarono infatti sul Court 1.

