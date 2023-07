Wimbledon, Camila Giorgi: “Ho fatto più errori del solito ed è girata male anche negli ultimi game”

Brutta sconfitta al primo turno ed eliminazione immediata da Wimbledon 2023 per Camila Giorgi, che era reduce da una incoraggiante semifinale sull’erba a Eastbourne nell’ultimo torneo di preparazione in vista dei Championships. La trentunenne marchigiana ha ceduto alla russa naturalizzata (da poche settimane) francese Varvara Gracheva in due set per 6-2 6-4, commettendo troppi errori e mancando delle chance importanti per riaprire il match nel secondo parziale.

“È andata molto veloce. Dal mio punto di vista ho fatto più errori del solito, e già di base con il mio gioco ne faccio. In una giornata così è girata male anche negli ultimi game, poteva andare diversamente e quindi non si può dire nulla“, ha dichiarato la tennista azzurra in conferenza stampa al termine della partita che ha sancito la sua uscita di scena dal tabellone principale.

“Sicuramente io non ho giocato come settimana scorsa, che è il mio livello alla fine. Ho giocato in maniera diversa, meno solida. Se avessi giocato come a Eastbourne, almeno andavo al terzo set. Prossimi programmi? Vacanza, una settimana in Thailandia e poi si va in America. Meglio il cemento dell’erba? Dipende dalla giornata…“, ha concluso Giorgi.

Appuntamento dunque all’estate sul cemento americano per l’ex numero 26 al mondo, che a questo punto metterà nel mirino gli US Open per provare a piazzare il primo vero grande exploit della carriera in uno Slam.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini (Ubitennis)

Foto: LiveMedia/Rob Prange/DPPI