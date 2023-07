Wimbledon 2023 oggi: orari 6 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo

Altro giorno e altre partite a Wimbledon 2023. Dopo l’inizio molto complicato a causa della pioggia che si è abbattuta insistentemente sul torneo, si spera di poter avere oggi un po’ di serenità dal punto di vista metereologico per far sì che si possano disputare sia tutti i restanti incontri validi per il primo turno di singolare sia altri incontri validi per il secondo turno (sempre di singolare) dopo quelli svolti ieri.

In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per scoprire come andrà a finire il derby tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, stoppato ieri (per il secondo giorno consecutivo) sul punteggio di 6-7 6-3 7-6 1-1 in favore del romano, ma si attendono ovviamente anche le partite con gli altri italiani coinvolti, ovvero Cecchinato-Jarry (che ripartirà dal 6-4 1-4 in favore dell’azzurra), Arnaldi-Carballes Baena (che riprenderà dal 6-7 6-3 6-4 3-2 e servizio in favore dello spagnolo), Musetti-Munar e Cocciaretto-Masarova (da segnalare che le prime due sfide saranno valide per il primo turno e le ultime due per il secondo). Inoltre, quest’oggi sarà il giorno d’esordio della coppia Bolelli/Vavassori nel torneo di doppio maschile (oggi partiranno infatti anche questo torneo e il doppio femminile): i due sfideranno Escobar/Nedovyesov.

Dando uno sguardo agli altri incontri, saltano all’occhio in campo maschile soprattutto Ruud-Broady e Murray-Tsitsipas rispettivamente come primo e terzo match sul campo centrale e Medvedev-Mannarino, mentre a livello femminile le partite che andranno seguite con più attenzione saranno Cornet-Rybakina, Pegula-Bucsa e Fernandez-Garcia.

La quarta giornata di Wimbledon 2023 inizierà alle ore 12:00 italiane e si potrà vedere in diretta tv su nove canali messi a disposizione da Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Tennis (203) e i sei canali Calcio (251-256), trasformati in canali tennistici per lo slam sull’erba britannica. Si potrà inoltre vedere una partita in differita su SuperTennis alle ore 21:00, mentre tutte le sfide che si vedranno su Sky Sport saranno disponibili anche in diretta streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà invece le dirette live testuali delle seguenti partite: Berrettini-Sonego, Arnaldi-Carballes Baena e Musetti-Munar. Qui di seguito l’ordine di gioco completo di giovedì 6 luglio 2023.

ORDINE DI GIOCO WIMBLEDON OGGI

Centre Court

Dalle ore 14:30 italiane

L. Broady (GBR) vs C. Ruud (4) – Secondo turno singolare maschile

A. Cornet (FRA) – E. Rybakina (KAZ) (3) – Secondo turno singolare femminile

A. Murray (GBR) – S. Tsitsipas (GRE) (5) – Secondo turno singolare maschile

Campo 1

Dalle 14:00 italiane

A. Zverev (GER) (19) – G. Brouwer (NED) – Primo turno singolare maschile

S. Stephens (USA) – D. Vekic (CRO) (20) – Secondo turno singolare femminile

J. Pegula (USA) (4) – C. Bucsa (ESP) – Secondo turno singolare femminile

Campo 2

Dalle 12:00 italiane

E. Mertens (BEL) (28) – E. Svitolina (UKR) – Secondo turno singolare femminile

A. Rublev (RUS) (7) – A. Karatsev (RUS) – Secondo turno singolare maschile

D. Collins (USA) – B. Bencic (SUI) (14) – Secondo turno singolare femminile

D. Medvedev (RUS) (3) – A. Mannarino (FRA) – Secondo turno singolare maschile

Campo 3

Dalle 12:00 italiane

T. Etcheverry (ARG) (29) – S. Wawrinka (SUI) – Secondo turno singolare maschile

Non prima delle 13:30

V. Golubic (SUI) – A. Schmiedlova (SVK) (da 6-3) – Primo turno singolare femminile

A seguire

L. Fernandez (CAN) – C. Garcia (FRA) (5) – Secondo turno singolare femminile

I. Ivashka (BLR) – G. Dimitrov (BUL) (21) – Secondo turno singolare maschile

Campo 12

Dalle 12:00 italiane

K. Muchova (CZE) (16) – J. Niemeier (GER) – Primo turno singolare femminile

Non prima delle 13:30 italiane

M. Berrettini (ITA) – L. Sonego (ITA) (da 6-7 6-3 7-6 1-1) – Primo turno singolare maschile

A seguire

V. Tomova (BUL) – K. Boulter (GBR) – Secondo turno singolare femminile

F. Tiafoe (USA) (10) – D. Stricker (SUI) – Secondo turno singolare maschile

Non prima delle 18:30 italiane

J. Murray (GBR)/M. Venus (NZL) – A. Olivetti (FRA)/D. Vega Hernandez (ESP) – Primo turno doppio maschile

Campo 18

Dalle 12:00 italiane

J. Choinski (GBR) – H. Hurkacz (POL) (17) – Secondo turno singolare maschile

Non prima delle 13:30 italiane

A. De Minaur (AUS) (15) – K. Coppejans (BEL) (da 6-7 6-3 6-3) – Primo turno singolare maschile

A seguire

M. Bouzkova (CZE) (32) – A. Kontaveit (EST) – Secondo turno singolare femminile

M. Ymer (SWE) – T. Fritz (USA) (9) – Secondo turno singolare maschile

Campo 4

Dalle 12:00 italiane

X. Wang (CHN) – S. Kenin (USA) – Secondo turno singolare femminile

Non prima delle 13:30 italiane

R. Carballes Baena (ESP) – M. Arnaldi (ITA) (da 6-7 6-3 6-4 3-2) – Primo turno singolare maschile

A seguire

M. Andreeva (RUS) – B. Krejcikova (CZE) (10) – Secondo turno singolare femminile

N. Metkic (CRO)/M. Pavic (CRO) (9) – M. Demoliner (BRA)/M. Middelkoop (NED) – Primo turno doppio maschile

Campo 5

Dalle 12:00 italiane

M. Marterer (GER) – M. Mmoh (USA) – Secondo turno singolare maschile

Non prima delle 13:30 italiane

M. Cecchinato (ITA) – N. Jarry (CHI) (25) (da 6-4 1-4) – Primo turno singolare maschile

A seguire

G. Pella (ARG) – H. Mayot (FRA) – Secondo turno singolare maschile

E. Appleton (GBR)/J. Burrage (GBR) – Y. Sizikova (RUS)/K. Zimmermann (BEL) – Primo turno doppio femminile

Campo 6

Dalle 12:00 italiane

Z. Zhang (CHN) – B. Van de Zandschulp (NED) – Primo turno singolare maschile

T. Barrios Vera (CHI) – D. Goffin (BEL) – Secondo turno singolare maschile

A. Potapova (RUS) (22) – K. Juvan (SLO) – Secondo turno singolare femminile

J. Cash (GBR)/L. Johnson (GBR) – M. Gonzalez (ARG)/A. Molteni (ARG) (14) – Primo turno doppio maschile

Campo 7

Dalle 12:00 italiane

A. Parks (USA) – A. Bogdan (ROU) – Secondo turno singolare femminile

Non prima delle 13:30 italiane

I. Begu (ROU) (29) – R. Marino (CAN) (da 6-2 2-4) – Primo turno singolare femminile

A seguire

E. Alexandrova (RUS)/Z. Yang (CHN) – N. Melichar-Martinez/E. Perez (AUS) (4)

A. Danilina (KAZ)/Y. Xu (CHN) (11) – N. Bains (GBR)/M. Lumsden (GBR) – Primo turno doppio femminile

P. Cachin (ARG)/Y. Hanfmann (GER) – T. Samuel (GBR)/C. Thomson (GBR) – Primo turno doppio maschile

Campo 8

Dalle 12:00 italiane

K. Siniakova (CZE) – L. Tsurenko (UKR) – Secondo turno singolare femminile

D. Shapovalov (CAN) (26) – G. Barrere (FRA) – Secondo turno singolare maschile

D. Galan (COL) – O. Otte (GER) – Secondo turno singolare maschile

E. Navarro (USA)/I. Neel (EST) – C. Dolehide (USA)/S. Zhang (USA) (16) – Primo turno doppio femminile

Campo 9

Dalle 12:00 italiane

L. Noskova (CZE) – D. Galfi (HUN) – Secondo turno singolare femminile

Non prima delle 13:30 italiane

C. O’Connell (AUS) – H. Medjedovic (SRB) (da 7-5 6-4) – Primo turno singolare maschile

A seguire

M. Linette (POL) (23) – B. Strycova (CZE) – Secondo turno singolare femminile

M. Giron (USA) – M. Fucsovics (HUN) – Secondo turno singolare maschile

Campo 10

Dalle 12:00 italiane

A. Davidovich Fokina (ESP) (31) – A. Fils (FRA) – Primo turno singolare maschile

Non prima delle 13:30 italiane

M. Huesler (SUI) – Y. Watanuki (JPN) (da 7-6 7-5 2-5) – Primo turno singolare maschile

A seguire

E. Cocciaretto (ITA) – R. Masarova (ESP) – Secondo turno singolare femminile

A. Erler (AUT)/L. Miedler (AUT) – P. Herbert (FRA)/A. Rinderknech (FRA) – Primo turno doppio maschile

Campo 11

Dalle 12:00 italiane

D. Parry (FRA) – P. Martic (CRO) (30) – Secondo turno singolare femminile

Non prima delle 13:30 italiane

J. Kubler (AUS) – U. Humbert (FRA) (da 6-4 4-6 6-2) – Primo turno singolare maschile

A seguire

F. Cerundolo (ARG) (18) – J. Lehecka (CZE) – Secondo turno singolare maschile

O. Kalashnikova (GEO)/I. Shymanovich (BLR) – S. Aoyama (JPN)/E. Shibahara (JPN) (8) – Primo turno doppio femminile

R. Arneodo (MON)/S. Weissborn (AUT) – H. Dellien (BOL)/J. Varillas (PER) – Primo turno doppio maschile

Campo 14

Dalle 12:00 italiane

L. Musetti (ITA) (14) – J. Munar (ESP) – Secondo turno singolare maschile

Non prima delle 13:30 italiane

A. Sasnovich (BLR) – N. Parrizas Diaz (ESP) (da 6-2) – Primo turno singolare femminile

A seguire

B. Haddad Maia (BRA) (13) – J. Cristian (ROU) – Secondo turno singolare femminile

Non prima delle 18:00 italiane

B. Shelton (USA) – L. Djere (SRB) – Secondo turno singolare maschile

Campo 15

Dalle 12:00 italiane

A. Bublik (KAZ) (23) – J. Wolf (USA) – Secondo turno singolare maschile

V. Kudermetova (RUS) (12) – M. Vondrousova (CZE) – Secondo turno singolare femminile

C. Moutet (FRA) – R. Safiullin (RUS) – Secondo turno singolare maschile

G. Escobar (ECU)/A. Nedovyesov (KAZ) – S. Bolelli (ITA)/A. Vavassori (ITA) – Primo turno doppio maschile

M. Granollers (ESP)/H. Zeballos (ARG) (15) – J. Cabal (COL)/R. Farah (COL) – Primo turno doppio maschile

Campo 16

Dalle 12:00 italiane

A. Vukic (AUS) – Q. Halys (FRA) – Secondo turno singolare maschile

N. Podoroska (ARG) – V. Azarenka (BLR) (19) – Secondo turno singolare femminile

S. Cirstea (ROU) – J. Ostapenko (LAT) (17) – Secondo turno singolare femminile

J. Isner (USA)/J. Sock (USA) – M. Purcell (AUS)/J. Thompson (AUS) – Primo turno doppio maschile

G. Dabrowski (CAN)/A. Krunic (SRB) – L. Davis (USA)/R. Van der Hoek (NED) – Primo turno doppio femminile

Campo 17

Dalle 12:00 italiane

J. Bouzas Maneiro (ESP) – A. Kalinina (UKR) (26) – Primo turno singolare femminile

A. Bondar (HUN) – B. Andreescu (CAN) – Primo turno singolare femminile

M. Raonic (CAN) – T. Paul (USA) (16) – Secondo turno singolare maschile

R. Haase (NED)/P. Oswald (AUT) – M. Melo (BRA)/J. Peers (AUS) (16) – Primo turno doppio maschile

J. Fearnley (GBR)/J. Monday (GBR) – A. Goransson (SWE)/B. McLachlan (JPN) – Primo turno doppio maschile

PROGRAMMA WIMBLEDON 2023: DOVE VEDERE LE PARTITE IN TV E IN STREAMING

Foto: LaPresse