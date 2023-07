Wimbledon 2023, Sabalenka sfida Jabeur e Svitolina affronta Vondrousova: in palio la finale

Continua lo spettacolo a Wimbledon 2023. Dopo dieci giornate ricche di emozioni, si è finalmente arrivati alle semifinali femminili del terzo Slam stagionale. A sfidarsi per un posto nell’ultimo atto del torneo saranno nella parte alta del tabellone l’ucraina Elina Svitolina e la ceca Marketa Vondrousova e nella parte bassa la bielorussa Aryna Sabalenka e la tunisina Ons Jabeur.

Nel primo incontro di giornata, in programma alle 14:30 sul Campo Centrale, si sfideranno Elina Svitolina e Marketa Vondrousova. Si tratta di una partita che si preannuncia davvero equilibrata, tra due tenniste che hanno disputato sicuramente ottime partite fino a qui e che non hanno mai conquistato la finale nello Slam londinese. Per entrambe la gioia più grande di questo torneo è arrivata con la vittoria ai quarti di finale: l’ucraina classe 1994 (n.76 del ranking) ha battuto a grandissima sorpresa la polacca Iga Swiatek (n.1 al mondo) per 7-5 6-7 (5) 6-2, mentre la ceca (n.42 WTA) si è imposta contro la statunitense Jessica Pegula (n.4 del seeding) per 6-4 2-6 6-4.

Tra le due ci sono ben cinque precedenti ed il resoconto dice 3-2 in favore di Svitolina: la neomamma ucraina ha battuto Vondrousova nei primi tre scontri diretti, ovvero ai sedicesimi di finale di Doha 2018, agli ottavi di Stoccarda 2018 (grazie al ritiro della sua avversaria) ed ai quarti di finale di Indian Wells 2019; la ceca classe 1999, invece, ha avuto la meglio negli ultimi due precedenti, ossia ai quarti di finale di Roma 2020 e nella semifinale dei Giochi Olimpici di Tokyo 2021, dove la nativa di Sokolov vinse una magnifica medaglia d’argento.

Dopo la prima semifinale inizierà subito dopo la seconda sul Campo Centrale. Si affronteranno Aryna Sabalenka e Ons Jabeur, in una sfida che promette grande spettacolo. Anche in questo caso il match è davvero equilibrato sulla carta e per questo il divertimento molto probabilmente non mancherà. Da una parte la bielorussa (n.2 del ranking) è reduce dalla bella vittoria in due set contro la statunitense Madison Keys (testa di serie n.25) ed andrà a caccia della prima finale in carriera in questo Slam, mentre dall’altra Jabeur (n.6 del seeding) arriva alla semifinale dopo essersi presa la rivincita contro la kazaka Elena Rybakina (n.3 al mondo), avversaria che aveva battuto la tunisina nella finale di Wimbledon 2022.

È importante sottolineare che Sabalenka è avanti per 3-1 nei precedenti. I successi della nativa di Minsk classe 1998 sono arrivati agli ottavi di finale di Abu Dhabi 2021, ai quarti di finale di Wimbledon 2021 e nel girone delle WTA Finals 2022. Jabeur, invece, ha sconfitto la bielorussa nel primo scontro diretto, ovvero ai sedicesimi di finale del Roland Garros 2016.

