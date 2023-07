Wimbledon 2023 oggi: orari lunedì 3 luglio, ordine di gioco, programma, tv, streaming, italiani in campo

Wimbledon 2023, si ritorna in scena. Novak Djokovic, come ormai dal 2019, apre il Centre Court da vincitore dell’edizione precedente, stavolta da testa di serie numero 2. La tradizione si rinnova, l’erba riapre a tanti, tantissimi possibili scenari presenti e futuri.

Saranno anche cinque gli azzurri al via quest’oggi. Centre Court anche per Jannik Sinner, alla sua terza volta sul campo più famoso del pianeta; esordisce con Juan Manuel Cerundolo, fratello di Francisco e primo tra i due a vincere un titolo ATP (ma senza poi confermarsi). A fine giornata anche Lucrezia Stefanini (potrebbe chiudere la carriera dell’estone Anett Kontaveit) ed Elisabetta Cocciaretto, mentre per Lorenzo Musetti c’è l’apertura del Court 14 e per Martina Trevisan un posto da secondo match sul Campo 6.

La prima giornata dell’edizione 2023 del torneo di Wimbledon partirà alle ore 12:00, con i dettagli sottoesposti. Sarà possibile seguirla in diretta tv su nove canali di Sky Sport, che garantirà la copertura tramite Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Sky Sport Tennis e sei canali Calcio (251-256) riconvertiti per l’occasione. SuperTennis offrirà inoltre la differita di un match a scelta alle ore 21:00. La diretta streaming verrà assicurata da Sky Go e Now Tv. OA Sport offrirà inoltre una serie di Dirette Live testuali, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO WIMBLEDON 2023: ORDINE DI GIOCO PRIMA GIORNATA

Lunedì 3 luglio

Ove non diversamente indicato, si inizia alle ore 12:00. Nick Kyrgios ha annunciato il forfait, ma non è stato ancora comunicato il nome del lucky loser che lo sostituirà.

CENTRE COURT (dalle ore 14:30)

Cachin (ARG)-Djokovic (SRB) [2] – 1° turno uomini

V. Williams (USA) [WC]-Svitolina (UKR) [WC] – 1° turno donne

Sinner (ITA) [8]-J. M. Cerundolo (ARG) – 1° turno uomini

NO.1 COURT (dalle ore 14:00)

Swiatek (POL) [1]-Zhu (CHN) – 1° turno donne

Lokoli (FRA) [Q]-Ruud (NOR) [4] – 1° turno uomini

Kenin (USA) [Q]-Gauff (USA) [7] – 1° turno donne

NO.2 COURT

Pegula (USA) [4]-Davis (USA) – 1° turno donne

Goffin (BEL) [WC]-Lucky Loser – 1° turno uomini – Non prima delle ore 14:00

Swan (GBR) [WC]-Bencic (SUI) [14] – 1° turno donne

Halys (FRA)-Evans (GBR) [27] – 1° turno uomini

NO.3 COURT

Rublev [7]-Purcell (AUS) – 1° turno uomini

Volynets (USA)-Garcia (FRA) [5] – 1° turno donne

Burrage (GBR) [WC]-McNally (USA) – 1° turno donne

Hanfmann (GER)-Fritz (USA) [9] – 1° turno uomini

COURT 12

Parry (FRA)-Dart (GBR) [WC] – 1° turno donne

Mmoh (USA) [LL]-Auger-Aliassime (CAN) [11] – 1° turno uomini

Shapovalov (CAN) [26]-Albot (MDA) – 1° turno uomini

Zhang (CHN)-Vekic (CRO) [20] – 1° turno donne

COURT 18

Kudermetova [12]-Kanepi (EST) – 1° turno donne

Ramos-Vinolas (ESP)-Hurkacz (POL) [17] – 1° turno uomini

Kasatkina [11]-Dolehide (USA) – 1° turno donne

Ruusuvuori (FIN)-Wawrinka (SUI) – 1° turno uomini – Non prima delle ore 17:30

COURT 4

Podoroska (ARG)-Martincova (CZE) – 1° turno donne

Moutet (FRA)-Gasquet (FRA) – 1° turno uomini

Masarova (ESP)-Sherif (EGY) [31] – 1° turno donne

Harris (RSA) [PR]-Barrere (FRA) – 1° turno uomini

COURT 5

Strycova (CZE) [PR]-Zanevska (BEL) – 1° turno donne

Marterer (GER) [Q]-Gojo (CRO) – 1° turno uomini

M. Ymer (SWE)-Molcan (SVK) – 1° turno uomini

Bouzkova (CZE) [32]-Waltert (SUI) [WC] – 1° turno donne

COURT 6

Baez (ARG)-Barrios Vera (CHI) [Q] – 1° turno uomini

Trevisan (ITA)-Sorribes Tormo (ESP) [PR] – 1° turno donne

Zheng (CHN) [24]-Siniakova (CZE) – 1° turno donne

Etcheverry (ARG) [29]-Zapata Miralles (ESP) – 1° turno uomini

COURT 7

van Assche (FRA)-Karatsev – 1° turno uomini

Vondrousova (CZE)-Stearns (USA) – 1° turno donne

Kecmanovic (SRB)-Schwartzman (ARG) – 1° turno uomini

Osorio (COL)-Cocciaretto (ITA) – 1° turno donne

COURT 8

Parks (USA)-Friedsam (GER) – 1° turno donne

Tsurenko (UKR)-Liu (USA) – 1° turno donne

Koepfer (GER)-Otte (GER) [Q] – 1° turno uomini

Bonzi (FRA)-Mayot (FRA) [Q] – 1° turno uomini

COURT 9

Thompson (AUS)-Nakashima (USA) – 1° turno uomini

Hunter (AUS) [Q]-Xinyu Wang (CHN) – 1° turno donne

Vukic (AUS)-Altmaier (GER) – 1° turno uomini

COURT 10

Bucsa (ESP)-Rakhimova – 1° turno donne

Wolf (USA)-Couacaud (FRA) [Q] – 1° turno uomini

Safiullin-Bautista Agut (ESP) [20] – 1° turno uomini

COURT 14

Musetti (ITA) [14]-Varillas (PER) – 1° turno uomini

Baindl (UKR)-Fernandez (CAN) – 1° turno donne

Mertens (BEL) [28]-Hrunkacova (SVK) [Q] – 1° turno donne

Coric (CRO) [13]-Pella (ARG) [PR] – 1° turno donne

COURT 15

Yuan (CHN) [Q]-Azarenka [19] – 1° turno donne

Broady (GBR) [WC]-Lestienne (FRA) – 1° turno uomini

Bublik (KAZ) [23]-McDonald (USA) – 1° turno uomini

Kontaveit (EST)-Stefanini (ITA) – 1° turno donne – Non prima delle ore 18:30

COURT 16

L. Fruhvirtova (CZE)-Martic (CRO) [30] – 1° turno donne

Isner (USA)-Munar (ESP) – 1° turno uomini

Nishioka (JPN) [24]-Galan (COL) – 1° turno uomini

Stephens (USA)-Peterson (SWE) – 1° turno donne – Non prima delle ore 18:30

COURT 17

Bogdan (ROU)-Samsonova [15] – 1° turno donne

Linette (POL) [23]-Teichmann (SUI) – 1° turno donne

Choinski (GBR) [WC]-Lajovic (SRB) – 1° turno uomini

Collins (USA)-Grabher (AUT) – 1° turno uomini

Foto: LaPresse