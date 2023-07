Tennis, Boris Becker parla chiaro: “Carlos Alcaraz è destinato a dominare”

E’ trascorsa quasi una settimana dalla Finale del singolare maschile di Wimbledon e gli echi del successo di Carlos Alcaraz, contro Novak Djokovic, possono ancora udirsi piuttosto chiaramente. La vittoria dell’iberico, contro il sette-volte trionfatore nei Championships, secondo l’idea di tutti ha rappresentato un chiaro cambio della guardia tra vecchio e nuovo.

In sostanza, Alcaraz, detronizzando Djokovic sui campi di Londra, ha compiuto quel passo, ovvero per essere il migliore bisogna battere il migliore. Di questo avviso è chi a Londra la storia l’ha fatta, essendo colui che si è imposto in età più giovane, ovvero Boris Becker.

L’ex giocatore tedesco, in un’intervista concessa a Eurosport, ha espresso le proprie impressioni: “Wimbledon è stato un cambio di rotta chiaro nel tennis. E’ stato il giorno in cui Carlos Alcaraz è diventato maggiorenne, motivo per cui nelle ultime ore abbiamo visto tanti elogi, avendo battuto il tennista più vincente di tutti i tempi. E’ vero, l’anno scorso aveva già vinto gli US Open e diventato il più giovane n.1 della storia del tennis. Ma alla fine, quello che devi fare è dimostrare ciò in una finale del Grande Slam affrontando il migliore, ovvero Novak Djokovic. E il ragazzo ce l’ha fatta“.

A questo punto ci si chiede se Alcaraz sarà il dominatore del circuito, essendo l’unico degno del testimone dei titani di questo sport. Per Becker, le cose stanno così: “Carlos Alcaraz ha preso lo scettro ed è destinato a dominare. Penso che tutti apprezzino il suo modo di intendere il tennis in campo e fuori. È un giocatore che fa tutto come se fosse la cosa più naturale del mondo“.

