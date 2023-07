Wimbledon 2023, quali sorprese al primo turno? I big che potrebbero rischiare

Il passaggio dalla terra rossa all’erba è sempre molto temuto da molti big del circuito, che si trovano a dover giocare su una superficie che non è a loro troppo congeniale. Queste ultime settimane sono servite a tanti per allenarsi in vista dell’ormai imminente Wimbledon, ma c’è anche chi arriva a Londra senza neanche aver disputato una partita e con la consapevolezza probabilmente di avere pochissime chance.

Tra questi c’è Casper Ruud. Il norvegese non scende in campo dalla finale del Roland Garros e non si è mai spinto oltre il secondo turno ai Championships. All’esordio si troverà di fronte il francese Laurent Lokoli, numero 198 del mondo. La classifica, però, potrebbe contare poco domani, visto che il transalpino è riuscito a passare indenne dalle qualificazioni, vincendo all’ultimo turno una pazzesca battaglia di cinque set contro l’americano Mmoh. Contro Ruud non avrà nulla da perdere e può davvero sognare la grande impresa nella prima giornata.

Dopo il sorteggio sicuramente affascina moltissimo il primo turno tra Stefanos Tsitsipas e Dominic Thiem, entrambi decisamente poco amanti dell’erba. L’austriaco sta provando a venire fuori da una crisi infinita, mentre il greco ha confermato in queste settimane i problemi su questa superficie. Tsitsipas parte ovviamente con i favori del pronostico, ma Thiem potrebbe anche esaltarsi in un match che potrebbe anche avere una cornice decisamente importante.

Alexander Bublik ha vinto il suo primo titolo della carriera ad Halle e si presenta a Wimbledon con un po’ di ambizione. Il kazako, però, è un giocatore totalmente imprevedibile e non ha mai fatto della continuità un suo marchio di fabbrica. Per questo motivo il primo turno contro il sempre ostico Mackenzie McDonald è decisamente un primo turno complicato e che può diventare anche negativo.

Sempre nello stesso spicchio di tabellone di Bublik ci sono Nick Kyrgios e Felix Auger-Aliassime, entrambi alle prese con dei problemi fisici che lasciano molte incognite sul rendimento a Wimbledon. L’australiano esordirà con il belga David Goffin, mentre il canadese con l’americano Michael Mmoh, entrato come lucky loser in tabellone. Una loro prematura sconfitta sarebbe sicuramente sorprendente, ma neanche impronosticabile.

Sulla strada di Jannik Sinner ci potrebbe essere in un ipotetico ottavo di finale Taylor Fritz. Se l’altoatesino avrà un esordio comodo contro Juan Manuel Cerundolo, l’americano dovrà stare attento al tedesco Yannick Hanfmann, che ha fatto semifinale a Maiorca, battendo anche Tsitsipas. Una giornata storta dello statunitense ed una perfetta al servizio di Hanfmann potrebbe portare anche qualche ulteriore sorpresa.

