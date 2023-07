Wimbledon 2023: Andy Murray unico nel tabellone ad aver già battuto Djokovic sull’erba

C’è un dato particolare che riguarda il tabellone principale di questa edizione di Wimbledon. Riguarda Andy Murray e Novak Djokovic, che 10 anni fa si sfidarono nella finale sul Centre Court che riportò una persona del Regno Unito a vincere i Championships 77 anni dopo Fred Perry.

Quell’ultimo atto segna, visto con gli occhi del poi, un momento particolare. All’interno dei 127 (o meglio, 7) che cercheranno di togliere al serbo l’ottavo Wimbledon, infatti, solo il nativo di Dunblane è riuscito a sconfiggerlo sui prati. Per il resto, nessun altro, almeno in incontri ufficiali. Vale inoltre la pena ricordare che quello è stato l’unico Murray-Djokovic sull’erba, come anche che i due non si trovano più uno di fronte all’altro da ben sei anni.

Vero è anche che ci sono tre giocatori che hanno un record favorevole nei suoi confronti: si tratta di Nick Kyrgios (2-1 per l’australiano, ma l’1 è l’ultima finale sul Centre Court), Holger Rune (anche per il danese è 2-1) e Jiri Vesely (il ceco è 2-0).

Djokovic esordirà contro l’argentino Pedro Cachin, mentre Murray avrà di fronte la wild card Ryan Peniston, in un derby che potrebbe proiettarlo verso uno tra Tsitsipas e Thiem e, complessivamente, all’interno di un vero e proprio tabellone d’oro per arrivare molto lontano.

Foto: LaPresse