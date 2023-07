Wimbledon 2023: quando giocano gli italiani? Già noti i giorni dei primi turni

Una delle caratteristiche particolari di Wimbledon è che, in base al lato di tabellone del vincitore dell’anno precedente, si può stabilire già fin dal venerdì chi gioca quando. Per esempio, quest’anno Novak Djokovic debutterà di lunedì ed Elena Rybakina di martedì, in quanto vincitori dell’edizione passata.

Questo significa che la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile andranno in scena di lunedì, mentre bisognerà invertire la situazione (alta del maschile, bassa del femminile) per quanto riguarda il martedì.

Di riflesso, ne consegue che già si conoscono i giorni in cui giocheranno gli italiani. Precisamente, ne avremo cinque il lunedì e otto (sei più derby) il martedì, in distribuzione peraltro piuttosto equilibrata tra uomini e donne.

In particolare iniziamo dal lunedì. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono attesi al debutto rispettivamente contro l’argentino Juan Manuel Cerundolo e il peruviano Juan Pablo Varillas. Tra le donne, invece, Martina Trevisan giocherà contro la spagnola Sara Sorribes Tormo, Elisabetta Cocciaretto con la colombiana Camila Osorio e Lucrezia Stefanini avrà di fronte l’estone Anett Kontaveit, all’ultimo torneo prima del ritiro.

Il martedì sarà più ricco, e proporrà innanzitutto il secondo derby in poche settimane tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, ma anche il confronto tra Matteo Arnaldi e lo spagnolo Roberto Carballes Baena e tra Marco Cecchinato e il cileno Nicolas Jarry. Per quanto riguarda le donne, invece, in campo Sara Errani con l’americana Madison Brengle, Lucia Bronzetti con la rumena Jaqueline Cristian, Camila Giorgi con la neo-francese Varvara Gracheva, Jasmine Paolini con la ceca Petra Kvitova, che è peraltro tra le favorite al titolo per la forma mostrata di recente.

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI – LivePhotoSport.it