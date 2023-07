Volley, gli USA sventano la rimonta della Francia in Nations League: vittoria al tie-break e semifinale

Gli USA hanno sconfitto la Francia per 3-2 (25-21; 25-18; 17-25; 24-26; 15-9) e si sono qualificati alle semifinali della Nations League 2023 di volley maschile. La compagine a stelle e strisce, che aveva chiuso la fase preliminare al primo posto, è riuscita a contenere il tentativo di rimonta dei Campioni Olimpici, capaci di risalire dallo 0-2 ma poi crollati nel corso di un tie-break dominato in lungo e in largo dagli americani. Gli USA attendono ora di conoscere la prossima avversaria a Danzica (Polonia): sarà la vincente del confronto in programma questa sera tra Italia e Argentina.

I transalpini hanno primeggiato a muro (11 contro 7) e al servizio (6 contro 5), ma i 31 errori contro i 24 degli avversari sono risultati determinanti. Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Matt Anderson (22 punti, 2 ace), ma si sono messi in bella mostra anche gli schiacciatori Thomas Jaeschke (15, 2 muri) e Torey Defalco (12, 2 muri). Il regista Micah Christenson ha ben sfruttato anche i centrali Max Holt (9 punti) e Taylor Averill (6).

Alla Francia non sono bastati l’opposto Jean Patry (16 punti, 2 muri, 2 ace) e i due centrali Barthelemy Chinenyeze (16 punti, 5 muri) e Nicolas Le Goff (14), in doppia cifra anche il martello Kevin Tillie (11) affiancato di banda da Trevor Clevenot (7) sotto la regia di Antoine Brizard.

Foto: FIVB