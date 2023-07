Vela, Test Event Olimpico: Benini Floriani regala il primo podio all’Italia, domani le ultime Medal Race

Si è conclusa con un bilancio abbastanza positivo in chiave azzurra la settima e penultima giornata del Test Event olimpico della vela, in corso di svolgimento a Marsiglia nelle acque che tra un anno ospiteranno i Giochi di Parigi 2024. Day-7 che ha visto lo svolgimento di tre Medal Race, in attesa delle regate finali delle ultime cinque classi a cinque cerchi in programma domani.

La notizia più bella in casa Italia è legata indubbiamente al podio di Chiara Benini Floriani, che ha difeso brillantemente la sua terza posizione nella classifica generale del singolo femminile ILCA 6 arrivando quarta in Medal Race e cedendo solamente alla dominatrice olandese Marit Bouwmeester e alla fuoriclasse danese Anne-Marie Rindom. Australia in trionfo invece nell’ILCA 7 maschile con Matt Wearn (grazie al successo in Medal) a +7 sul britannico Michael Beckett e a +12 sul cipriota Pavlos Kontides. Nono posto conclusivo per l’azzurro Lorenzo Brando Chiavarini, autore di una solida regata odierna (4°).

Medal Race da cancellare purtroppo nel 470 misto per Giacomo Ferrari e Bianca Caruso, sprofondati dal quarto al nono posto assoluto pagando a caro prezzo il risultato di oggi (9°) nella prova decisiva a punteggio doppio. Vittoria per la Francia con Camille Lecointre/Jeremie Mion davanti ai tedeschi Malte e Anastasiya Winkel e agli spagnoli Jordi Xammar/Nora Brugman.

Tutto ancora in bilico in vista di domani nel Nacra 17, con i nostri portacolori Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei che hanno rallentato il passo quest’oggi (7-7-7 il parziale) cedendo il primato ai finlandesi Sinem Kurtbay/Akseli Keskinen per 11 punti ma conservando un margine di 3 punti sui tedeschi Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer e 5 sui britannici John Gimson/Anna Burnet.

Obiettivo qualificazione in Medal Race raggiunto in extremis tra i 49erFX per Jana Germani e Giorgia Bertuzzi, protagoniste di una giornata molto competitiva (6-4-6) che le ha proiettate all’ottavo posto overall pur senza ambizioni da podio in vista della regata finale. Top10 sfumata per una quindicina di punti invece tra i 49er per Uberto Crivelli Visconti/Giulio Calabrò (6-15-3 oggi), dodicesimi al termine delle dodici regate di flotta.

Chance importanti per l’Italia nelle Medal Series di windsurf (con la tavola iQFoil) che si terranno nella giornata di domani: Nicolò Renna, 2° del seeding dopo le qualificazioni, è già in semifinale e proverà a raggiungere il padrone di casa francese Nicolas Goyard alla Finale per garantirsi un posto sul podio, mentre al femminile Giorgia Speciale dovrà passare dai quarti di finale visto il suo ottavo posto di ingresso.

Foto: Pagina FB FIV