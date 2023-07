Vela, Test Event Olimpico: Ugolini/Giubilei sempre al comando tra i Nacra 17, Boschetti sfiora il podio nei kite

Va in archivio anche la sesta giornata del Test Event olimpico della vela, regata che si svolge a Marsiglia nelle acque che tra un anno saranno teatro della rassegna a cinque cerchi di Parigi 2024. Quest’oggi si sono disputate altre prove di tutte le classi ad eccezione del 470 misto e del 49erFX, mentre si è concluso il programma dei Kite con le Medal Series maschili e femminili.

Partiamo proprio dal Formula Kite, in cui l’Italia è andata ad un passo dal podio tra gli uomini con Lorenzo Boschetti. Il romagnolo, quarto al termine della fase di qualificazione, ha superato la sua semifinale vincendo la terza manche per poi non riuscire ad incidere nella Finale, chiudendo così la settimana in Francia con una quarta piazza alle spalle del vincitore padrone di casa Axel Mazella, del britannico Connor Bainbridge e del singaporiano Max Maeder. Nulla da fare in campo femminile per Sofia Tomasoni, decima dopo l’immediata eliminazione nella sua batteria di semifinale, mentre a trionfare è stata la transalpina Lauriane Nolot.

Buone notizie in chiave azzurra tra i Nacra 17, con Gianluigi Ugolini e Maria Giubilei che conservano il primato in classifica generale grazie ad uno score in crescendo di 9-4-1 quando mancano un massimo di tre regate di flotta prima delle Medal Race. L’imbarcazione tricolore ha un margine di 4 punti sui finlandesi Sinem Kurtbay/Akseli Keskinen, 9 sui neozelandesi Micah Wilkinson/Erica Dawson, 14 sui tedeschi Paul Kohlhoff/Alica Stuhlemmer e 18 sui temibili britannici John Gimson/Anna Burnet.

Piccolo ma importante passo avanti in ottica podio nel singolo femminile ILCA 6 per Chiara Benini Floriani, che mette a referto un 13° ed un 3° posto di giornata qualificandosi per la Medal Race di domani in terza piazza a -2 dalla danese Anne-Marie Rindom e a +6 sulla svizzera Maud Jayet, le uniche ancora in lizza per la top3, mentre l’olandese Marit Bouwmeester è ormai irraggiungibile in prima posizione. Obiettivo top10 raggiunto in extremis nell’ILCA 7 anche da Lorenzo Brando Chiavarini, che ha staccato il pass per la regata finale con uno score odierno di 1-12 ma non potrà comunque andare oltre il nono posto assoluto.

Altre quattro prove completate nell’iQFoil maschile, con Nicolò Renna (13-9-3-3 il suo parziale oggi) che perde una posizione ed è adesso terzo nella generale a -14 dal francese Nicolas Goyard e a -2 dall’australiano Grae Morris. Resta quinta invece in campo femminile Giorgia Speciale (7-4-10-15 i piazzamenti odierni) a soli 6 punti dalla zona podio. Ancora troppi alti e bassi tra i 49er per il duo nostrano composto da Uberto Crivelli Visconti e Giulio Calabrò, che piazza un 17-5-15 di giornata portandosi in 13ma posizione overall a -22 dalla top10 quando restano tre regate di flotta da disputare in vista della Medal Race.

Foto: Pagina FB FIV