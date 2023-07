Tour de France 2023, tappa di oggi Dax-Nogaro: orari, percorso, favoriti. Sarà ancora una sfida tra sprinter

Quarta tappa per il Tour de France 2023: prevista un’altra volata per la prima frazione interamente sul suolo transalpino. Andiamo a scoprirla nel dettaglio: percorso, altimetria, orari e favoriti.

Si parte da Dax per arrivare a Nogaro: 181,8 chilometri. Ci sarà qualche sali e scendi nella prima parte, mentre a metà percorso è piazzato il traguardo volante a Notre-Dame des Cyclistes, cappella in stile romanico situata in Nuova Acquitania che è stata dedicata alla Vergine patrona dei ciclisti da Papa Giovanni XXIII nel 1958. Adesso è diventato una sorta di museo per tutti i ciclisti e cicloturisti. L’unico GPM è piazzato a poco meno di 30 chilometri dalla conclusione e sarà il quarta categoria della Cote de Dému (2 km al 3,5%). Tutto fa presagire a una volata di gruppo in quel di Nogaro.

Il dominio di Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) di ieri mette ovviamente il belga un gradino sopra tutti. Occhio però ai tantissimi rivali che ci sono tra le ruote veloci: dal campione d’Europa Fabio Jakobsen (Soudal-QuickStep), a Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla), Mads Pedersen (Lidl – Trek), Caleb Ewan (Lotto Dstny) e Phil Bahuaus (Bahrain – Victorious). Vuole riscattarsi anche Wout van Aert (Jumbo-Visma). In casa Italia va a caccia di un piazzamento Luca Mozzato.

La quarta tappa del Tour de France 2023 si potrà vedere in diretta tv in chiaro su Rai 2 dalle 14.45 e a pagamento su Eurosport 1 dalle 12.45. La diretta streaming sarà invece disponibile su RaiPlay dalle 12.45 e su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 12.45. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale a partire dalle prime battute della tappa.

Martedì 4 luglio

Quarta tappa: Dax-Nogaro (181,8 km)

Orario di partenza: 13.10

Orario d’arrivo: 17.12 circa

Diretta tv: Rai 2 dalle ore 14.45; Eurosport 1 dalle 12.45

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 14.45; Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 12.45

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.55