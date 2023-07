Tour de France 2023: il borsino della tappa di oggi. Van Aert contro Van der Poel in un finale da classica

Sulle strade del Tour de France 2023 si disputerà oggi la tappa numero otto. Dopo il tris calato da Jasper Philipsen in volata, il percorso propone un finale molto interessante verso il traguardo di Limoges. Dopo 125 km piuttosto tranquilli il disegno della tappa si farà ricco di saliscendi fino al finale con Côte de Masmont (1,3 km al 5,5%), Côte de Condat-sur-Vienne (1,2 km al 5,4%) e la linea del traguardo posta al termine di una rampa di 700 m con pendenze sempre intorno al 5%.

Finale da classica ma che potrà dunque fare da trampolino per tanti corridori. I primi due vengono in mente non possono che essere Wout van Aert e Mathieu van der Poel, in grado di allungare sugli strappi e di fare poi la differenza nel durissimo sprint finale.

Altro corridore molto adatto a questi arrivi è certamente Biniam Girmay, apparso già piuttosto brillante in volata. Bryan Coquard è un altro dei nomi spendibili per la vittoria, sempre a suo agio negli sprint che tirano all’insù. Da non considerare battuto anche Jasper Philipsen, considerando la forma straripante con cui è arrivato al Tour.

In questi finali anni fa Peter Sagan era quasi imbattibile e proverà certamente a lanciarsi nella mischia. Lo stesso farà anche Mads Pedersen, che ha un’occasione ghiottissima dopo tre sprint in cui ha fatto fatica a spiccare. Ci proveranno anche Magnus Cort, Corbin Strong e Matteo Trentin, se dovesse avere via libera dal team. Citiamo infine due sprinter che possono tenere come Alexander Kristoff e Caleb Ewan, e due specialisti come Alex Aranburu e Michael Woods.

IL BORSINO DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE

***** Wout van Aert, Mathieu van der Poel

**** Biniam Girmay, Bryan Coquard

*** Jasper Philipsen, Mads Pedersen, Peter Sagan

** Magnus Cort, Corbin Strong, Matteo Trentin, Alex Aranburu

* Caleb Ewan, Alexander Kristoff, Michael Woods, Fred Wright, Luca Mozzato

Foto: LaPresse