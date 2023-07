LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: percorso mosso, Pogacar pianifica la sorpresa?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'ottava tappa del Tour de France 2023. Il programma odierno prevede una frazione mossa con partenza da Libourne alle ore 12:45 e arrivo, dopo 200.7 chilometri, a Limoges.

La tappa inizierà con ben 130 km di quasi tutta pianura, poi ci sarà la Côte de Champs-Romain (2.8 km al 5% di pendenza media), prima vera salita di giornata (terza categoria). Una volta superata questa asperità, si proseguirà per un tratto ricco di saliscendi fino al km 185, quando ci sarà la Côte de Masmont (1.3 km al 5.3%). Seguirà poco dopo la Côte de Condat-sur-Vienne (1.2 km al 5.3%), con lo scollinamento su quest’ultima salita che avverrà a 9,5 km dal traguardo. Da lì in avanti sarà tutto un su e giù fino all’arrivo, che si troverà dopo un rettilineo in leggera salita (3% di media e picchi del 7%).

Visto il percorso, il favorito numero uno per la frazione di oggi è sicuramente Wout van Aert (Jumbo-Visma), corridore capace di resistere alle salite e di essere poi veloce in volate in leggera salita. Il belga ovviamente dovrà fare però i conti con diversi corridori in grado di battere su questo tipo di percorso, come ad esempio l’olandese Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), il rappresentante dell’Eritrea Biniam Girmay (Intermarché – Circus – Wanty), il danese Mads Pedersen (Lidl – Trek), il danese Magnus Cort (EF Education-EasyPost) e il francese Bryan Coquard (Cofidis).

Attenzione poi anche all’olandese Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), che visto il suo stato di forma stratosferico (tre vittorie nelle prime sette tappe) potrebbe dire la sua anche in una volata di questo tipo se non si staccherà prima. Inoltre, non sono da escludere sia un attacco a sorpresa nel finale dello sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) sia la possibilità di vedere vincere un uomo che riesce a entrare nella fuga di giornata. In casa Italia, invece, occhio soprattutto ad Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost): il classe 1993 potrebbe regalare emozioni in un finale di questo tipo.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell'ottava tappa del Tour de France 2023.

