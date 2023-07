Tiro a volo, Giochi Europei 2023 oggi: orari domenica 2 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Un solo obiettivo: chiudere in bellezza. Un solo sogno: vincere tutto, e fare piazza pulita. Oggi, domenica 2 luglio, andrà in scena l’ultimo atto del tiro a volo ai Giochi Europei 2023, con due gare tutte da vivere in ottica azzurra. Stiamo parlando delle prove a squadre del trap maschile e femminile.

LA DIRETTA LIVE DEL TIRO A VOLO AI GIOCHI EUROPEI DALLE 9.00

Il team maschile sarà composto da Mauro De Filippis, Daniele Resca e il mitico Giovanni Pellielo. Quello femminile invece sarà formato da Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco.

La giornata comincerà come di consueto alle ore 9:00 con le qualificazioni. La Finale femminile andrà in scena alle 15:00, mentre quella maschile alle 16:15.

Le gare di tiro a volo ai Giochi Europei saranno visibili sulla piattaforma European Games TV. Sono previsti inoltre anche dei collegamenti sulla piattaforma OTT del CONI. Di seguito tutti i dettagli.

GIOCHI EUROPEI: GLI ITALIANI IMPEGNATI OGGI NEL TIRO A VOLO

Trap a squadre maschile

Mauro De Filippis, Giovanni Pellielo, Daniele Resca

Trap a squadre femminile

Jessica Rossi, Giulia Grassia, Silvana Stanco

GIOCHI EUROPEI: IL PROGRAMMA DELLE GARE DI TIRO A VOLO DI OGGI (DOMENICA 2 LUGLIO)

09:00 – 14:30 TIRO A VOLO Trap a squadre maschile e femminile Qualificazioni

15:00 – 16:00 TIRO A VOLO Trap a squadre femminile Finale

16:15 – 17:15 TIRO A VOLO Trap a squadre maschile Finale

PROGRAMMA TIRO A VOLO GIOCHI EUROPEI 2023: DOVE VEDERE LE GARE IN DIRETTA OGGI

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: diretta integrale sulla piattaforma Europeangames.tv; possibile diretta su piattaforma OTT del CONI

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse

