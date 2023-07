Tiro a volo, Italia dominante! Oro anche per Mauro De Filippis ai Giochi Europei e pass olimpico!

Mauro De Filippis consegna all’Italia il primo pass olimpico non nominale nel trap maschile del tiro a volo vincendo la medaglia d’oro ai Giochi Europei 2023: l’azzurro precede in una finale tiratissima il ceco Vladimir Stepan e lo svedese Rickard Levin Andersson.

Nel Ranking Match 1 si impone il ceco Vladimir Stepan, che ottiene 22/25 e precede l’azzurro Mauro De Filippis, secondo con 20/25: entrambi passano al Medal Match. Fuori, invece, il turco Tolga N Tuncer, terzo con 19/25, infine è quarto il lusitano Joao Azevedo, out dopo 15 piattelli con lo score di 11.

Nel Ranking Match 2 a vincere è lo svedese Rickard Levin Andersson, a cui basta fare 21/25 per primeggiare, mentre con 20/25 avanza al Medal Match anche il croato Francesco Ravalico. Salutano invece la competizione il maltese Gianluca Chetcuti, terzo con 19/25, e lo spagnolo Andres Garcia, subito fuori in quarta piazza con 9/15.

Nel Medal Match Mauro De Filippis è in grande spolvero e fa gara di testa per tutto il tempo, riuscendo poi a spuntarla di misura nel duello finale contro il ceco Vladimir Stepan, battuto per 32-31. L’azzurro così centra titolo, oro e, soprattutto, il pass olimpico non nominale per Parigi 2024.

Medaglia di bronzo con 22/25 per lo svedese Rickard Levin Andersson, l’unico, prima della finale, ad aver già conquistato, agli Europei 2022, la carta olimpica. Giù dal podio infine, il croato Francesco Ravalico, escluso in quarta posizione con 10/15.

RANKING MATCH 1

1 CZE STEPAN Vladimir 5 4 4 5 4 22 Q

2 ITA DE FILIPPIS Mauro 4 3 5 5 3 20 Q

3 TUR TUNCER N Tolga 3 4 5 3 4 19

4 POR AZEVEDO Joao 2 5 4 11

RANKING MATCH 2

1 SWE LEVIN ANDERSSON Rickard 3 5 5 4 4 21 Q

2 CRO RAVALICO Francesco 3 5 5 4 3 20 Q

3 MLT CHETCUTI Gianluca 3 5 5 2 4 19

4 ESP GARCIA Andres 5 1 3 9

MEDAL MATCH

1 ITA DE FILIPPIS Mauro 5 5 5 4 5 4 4 32

2 CZE STEPAN Vladimir 4 4 4 5 5 4 5 31

3 SWE LEVIN ANDERSSON Rickard 5 3 5 5 4 22

4 CRO RAVALICO Francesco 3 3 4 10

Foto: FITAV