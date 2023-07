LIVE Tiro a volo, Giochi Europei 2023 in DIRETTA: ORO per le azzurre del trap, sfuma il bronzo dell’Italia maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

17:09 AMICI DI OA SPORT! Grazie per averci seguito e per aver condiviso con noi queste meravigliose gioie azzurre! Buon proseguimento di serata!

17:08 GAME OVER! La Croazia conquista la medaglia d’oro nel trap maschile a squadre! Slovacchia battuta per 7-3

17:05 Sente la pressione la Slovacchia, già con tre errori in questa potenziale ultima serie

17:02 La Croazia si porta a quota 5 dopo aver vinto la quarta serie per 13-11. La Slovacchia può pareggiare in questa quinta serie, altrimenti sarà argento

16:59 Grande equilibrio anche in questa quarta serie. Squadre appaiate a 8 piattelli

16:55 Si dividono la posta le due squadre nella terza serie. Parziale sul 3-3 con 14 piattelli rotti per parte

16:49 La Croazia pareggia! 11-10 nella seconda serie. Adesso il parziale è di 2-2

16:46 La Slovacchia vince nettamente la prima serie (13-10) e si porta al comando sul 2-0

16:44 Prima serie decisamente problematica per la Croazia, già a quattro errori contro uno dello Slovacchia

16:39 Si comincia! Parte l’ultimo segmento del tiro a volo ai Giochi Europei!

16:37 Sta per partire la Finale per l’oro! Si stanno svolgendo le presentazioni di rito

16:33 Tra pochi minuti comincerà la Finale per l’oro! A contendersi il metallo più pregiato saranno Croazia e Slovacchia

16:31 Finisce qui. Il Portogallo domina 6-0 contro l’Italia e ottiene un’ottima medaglia di bronzo. Azzurri imprecisi e davvero mai in partita. Tutta la stanchezza accumulata si è riversata in posizione di sparo. Ma non fa nulla. Resta a dir poco trionfale la spedizione della nostra squadra a Cracovia

16:30 Due errori per De Filippis, altri due per Resca. Lusitani a un passo dal bronzo

16:27 Un errore per il Portogallo, sbaglia Coelho Rodrigues ad apertura della terza serie

16:26 Nulla da fare. Il Portogallo si porta avanti 4-0 segnando due errori contro i tre degli azzurri. Serve una scossa.

16:24 Terzo errore per Pellielo. Nella serie precedente tre errori per De Filippis. La giornata è stata lunga e si sta facendo sentire

16:23 Due errori per Pellielo. Gli azzurri sembrano stanchi. Un errore invece per il Portogallo

16:21 Il Portogallo si aggiudica la prima serie! 14 piattelli dei lusitani contro i 10 degli azzurri. De Filippis 2/5. Ragazzi, forza. Pareggiamo subito!

16:19 Due errori per De Filippis, ancao tre piattelli a un Portogallo al momento perfetto

16:17 Serie pulita fino a questo momento, sei piattelli rotti per entrambe le squadre

16:15 Parte la Finale per il bronzo! FORZA AZZURRI

16:11 Sta per cominciare la Finale per il bronzo! Gli azzurri già in pedana pronti a sfidare il Portogallo!

16:10 GRANDE NOTIZIA! L’Italia ha già rotto il muro delle 100 medaglie!!!! Gli azzurri andranno quindi a caccia del metallo numero 101 grazie al bronzo di STEFANIE HORN nel Kayak Cross!

16:08 Rieccoci! Mancano poco più di cinque minuti all’inizio della Finalina per gli azzurri

15:49 E adesso, Amici di OA SPORT, andiamo a rincorrere la medaglia numero 100 dei Giochi Europei. Fari puntati sulla finalina per il bronzo del trap maschile! Si parte alle 16:15!!!!! Ricarichiamo le energie e ricominciamo!

15:48 Un match davvero senza storie, contrassegnato dalle precisione delle nostre ragazze. Le turche si sono perse completamente nell’ultima serie.

15:47 ITALIA DILAGANTE!!!!!!!! LE AZZURRE STRAPAZZANO LA TURCHIA PER 6-0 E CONQUISTANO ANCORA IL METALLO PIU’ PREGIATO

15:46 OROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

15:45 Ancora un errore per la Turchia!

15:44 Ancora problemi nella grafica, proprio nel momento cruciale! La Turchia sembra però aver sbagliato molto in apertura di serie.

15:41 La Turchia sbaglia!!!!!!! Le azzurre rompono tredici piattelli contro i 12 delle turche! Italia adesso avanti 4-0

15:39 Secondo errore per Grassia mentre la Turchia infila una serie di piattelli consecutivi.

15:37 Sbaglia anche Grassia. Ora è pari il conto degli errori in questa seconda serie

15:36 Kizilsu sbaglia ancora, primo errore turco in questa seconda serie.

15:34 SIIIIII! SI! La prima serie è azzurra! L’Italia rompe 14 piattelli contro gli 11 della Turchia. Le nostre ragazze conducono 2-0

15:34 Arriva il primo errore anche per le azzurre con Grassia. Mancano solo tre piattelli

15:33 Altri due errori turchi commessi da Kizilsu e Temizdemir

15:32 Primo errore della Turchia, si tratta di quello di Kaya. Azzurre perfette dopo sei piattelli.

15:26 STA PER COMINCIARE LA FINALE!!!!!!! L’ITALIA FEMMINILE SFIDA LA TURCHIA. Fino a questo momento la compagine azzurra ha vinto tutte le Finali per l’oro a cui ha partecipato. La tradizione deve continuare!

15:22 La Germania la spunta agli shoot off! Gara di difficile lettura considerate le problematiche nella grafica. Speriamo che si risolva tutto per il Gold Medal Match, dove l’Italia affronterà la Turchia!

15:21 La Germania pareggia! Secondo i nostri calcoli adesso il risultato dovrebbe essere 5-5! Si va agli shoot off

15:16 Attenzione, si è verificato un grave errore nella grafica: Il vero risultato è 5-3 per la Finlandia. Pasticcio totale della grafica dell’organizzazione! Sugli schermi però il risultato recita 4-6 per la Germania, score impossibile visto che la gara in quel caso sarebbe già finita. Confusione totale a Cracovia, sarà la stanchezza dell’ultimo giorno!

15:10 La Finlandia mette il musetto davanti: adesso i nordici conducono 4-2

5:06 Equilibri ripristinati nella seconda serie: Finlandia-Germania 2-2

15:00 Come spesso è capitato in questa rassegna, gli orari indicati da live score non sono rispettati. E’ infatti appena cominciata la finalina per il bronzo tra la Germania e la Finlandia. Le teutoniche sono avanti 2-0 dopo la prima serie.

14:53 È invece certa la medaglia delle azzurre che tra pochissimo si giocheranno il metallo più pregiato.

14:48 Amici di OA Sport, quella per il bronzo sarà una Finale importantissima per tutta la spedizione italiana. Con un successo infatti la Nazionale può raggiungere lo sbalorditivo traguardo di 100 medaglie. Un numero a dir poco mostruoso.

14.38: Alle 15.30 inizieranno le finali femminili, alle 16.15 quelle maschili. A tra poco!

14.37: Sarà l’Italia ad affrontare il Portogallo nella finale per il bronzo del trap maschile. Gli azzurri hanno battuto la Turchia allo shoot off

13.15: Sarà shoot off tra Italia e Turchia per accedere alla finale per il bronzo. La finale per l’oro sarà tra Croazia e Slovacchia che hanno chiuso entrambe a 218, in finale per il bronzo il Portogallo affronterà la vincente dello spareggio tra Italia e Turchia che hanno chiuso entrambe a 216

12.52: L’Italia non disputerà la finale per l’oro nella gara maschile a squadre. Mancano ancora le ultime serie di Slovacchia e Turchia e l’italia che ha già concluso con un’ultima serie da 72/75, è già terza dietro a Croazia e Portogallo

12.35: E’ FINALE PER L’ORO PER L’ITALIA DEL TRAP FEMMINILE! Le azzurre sono prime in qualificazione con una terza serie da 71 e un totale di 210/225. L’Italia affronterà la Turchia che ha chiuso con 206. La finale per il terzo posto sarà tra Finlandia (202) e Germania (196)

11.35: Questa la classifica della gara a squadre maschile dopo due serie:

1 Croatia 73 72 145

2 Italy 71 73 144

2 Portugal 72 72 144

4 Czechia 71 72 143

5 Poland 73 69 142

6 Finland 69 65 134

7 Türkiye 70 48 118

8 Slovakia 73 45 118

11.30. L’Italia maschile sale al secondo posto in classifica con 144/150 a pari merito con il Portogallo. In testa la Croazia con 145, alle spalle degli azzurri la Repubblica ceca con 143

11.10: Questa la classifica dopo la seconda serie di tiri in campo femminile. In corso di svolgimento la seconda serie maschile:

1 Italy 70 69 139

1 Türkiye 45 48 139

3 Finland 66 68 134

4 Germany 66 66 132

5 Azerbaijan 64 57 121

6 Cyprus 56 56 112

11.01: Italia in testa anche dopo la seconda serie di qualificazione nel femminile chiusa con 69/75. Le azzurre sono state raggiunte in vetta dalla Turchia ed hanno un vantaggio di 5 punti sulla terza.

9.57: Italia quarta dopo la prima serie con 71/75. Croazia e Polonia prime con 73, Portogallo secondo con 72

9.43: Italia in testa nella gara femminile dopo la prima serie di tiri. Questa la classifica:

1 Italy 70 70

2 Türkiye 45 69

3 Finland 66 66

3 Germany 66 66

5 Azerbaijan 64 64

6 Cyprus 56 56

9.35: 70/75 per la squadra femminile nella prima serie di tiri

9.00: Le avversarie delle azzurre sono Azerbaijan, Turchia, Cipro, Germania e Finlandia. Come sempre 225 piattelli di qualificazione al termine dei quali le prime due classificate si sfideranno per l’oro e la terza e la quarta per il bronzo.

8.57: In campo femminile l’Italia schiera Jessica Rossi, Giulia Grassia e Silvana Maria Stanco, squadra altamente competitiva con campionesse di assoluto valore e con Jessica Rossi che punta al tris d’oro ai Giochi Europei dopo le vittorie nella gara individuale e nella gara a coppie miste.

8.54: Le avversarie degli azzurri saranno Portogallo, Croazia, Polonia, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Turchia.

8.51: Gli azzurri sono in gara sia nella gara maschile che in quella femminile. In campo maschile trio di assoluta qualità per la compagine italiana che schiera Mauro De Filippis, oro nella gara individuale e bronzo a coppie miste, Giovanni Pellielo, il veterano, reduce dall’oro nella gara a coppie miste e Daniele Resca, ex campione del mondo.

8.48: A Breslavia la quarta giornata è dedicata alle gare a squadre maschile e femminile e l’Italia ha la possibilità di fare percorso completo in questa specialità, avendo vinto i due ori delle gare individuali e l’oro della gara a coppie miste.

8.45: Buongiorno e benvenuti nella diretta live della quarta e ultima giornata dei Giochi Europei 2023 in Polonia per il trap, specialità del tiro a volo.

