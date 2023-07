Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: Silvana Stanco in corsa per la finale nel trap dopo 75 piattelli

Spazio al trap nella tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo in corso a Lonato del Garda: dopo i primi 75 piattelli della gara femminile Silvana Stanco è in corsa per la finale, mentre Jessica Rossi e Giulia Grassia appaiono irrimediabilmente staccate.

In testa alla gara, in solitaria con 74/75, c’è un’altra azzurra, Alessia Iezzi, in gara solo per il ranking e quindi senza possibilità di accesso alla finale. Alle sue spalle la seconda posizione è della lusitana Maria Ines Coelho De Barros, a quota 73/75.

Un quintetto si assesta con lo score di 72/75, ma in questo in quattro concorrono per l’ingresso in finale, ovvero la turca Rumeysa Pelin Kaya, l’australiana Laetisha Scanlan, la taiwanese Lin Yi Chun e la spagnola Fatima Galvez, mentre è in gara solo per il ranking la cinese Zhang Xinqiu.

Nel quartetto a quota 71/75, in lotta per l’ingresso in finale c’è Silvana Stanco, che ha ottenuto il medesimo score della slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, dell’altra taiwanese Liu Wan-Yu e della libanese Ray Bassil.

Nel gruppone di dieci tiratrici al 16° posto con 69/75 c’è l’azzurra Federica Caporuscio, ma anch’ella è in gara soltanto per il ranking e non può accedere alla finale, infine appaiono irrimediabilmente staccate Jessica Rossi, nel gruppo di 7 tiratrici al 38° posto con 66/75 e Giulia Grassia, nel gruppetto al 64° posto a quota 62/75.

QUALIFICAZIONI TRAP FEMMINILE DOPO 75 PIATTELLI

1 1428 IEZZI Alessia ITA 24 25 25 74 RPO

2 1711 COELHO DE BARROS Maria Ines POR 25 23 25 73

3 1861 KAYA Rumeysa Pelin TUR 24 23 25 72 CB:32

4 1032 SCANLAN Laetisha AUS 24 23 25 72 CB:26

5 1849 LIN Yi Chun TPE 24 24 24 72

6 1248 GALVEZ Fatima ESP 25 23 24 72

7 1141 ZHANG Xinqiu CHN 24 25 23 72 RPO

8 1802 REHAK STEFECEKOVA Zuzana SVK 22 24 25 71

9 1437 STANCO Silvana ITA 23 24 24 71

10 1850 LIU Wan-Yu TPE 25 22 24 71

11 1546 BASSIL Ray LBN 24 24 23 71

12 1765 PERILLI Alessandra SMR 24 21 25 70

13 1273 MAKELA-NUMMELA Satu FIN 21 25 24 70

14 1900 GARRISON Carey Jeana USA 25 21 24 70 RPO

15 1282 VEROMAA Mopsi FIN 24 24 22 70

16 1798 KORTISOVA Emma SVK 20 25 24 69 RPO

17 1712 RODRIGUES Ana Rita POR 21 24 24 69 CB:17

18 1422 CAPORUSCIO Federica ITA 21 24 24 69 CB:10 RPO

19 1906 PHILLIPS Ryann Paige USA 22 23 24 69

20 1340 MURCHE Kathrin GER 23 22 24 69

21 1697 BERNAL Sandra POL 24 21 24 69

22 1176 KONSTANTINIDOU Georgia CYP 22 24 23 69 CB:12

23 1034 SMITH Penny AUS 22 24 23 69 CB:9

24 1488 LEE Bo Na KOR 23 24 22 69

25 1291 CORMENIER Carole FRA 24 24 21 69

26 1192 MATEJKOVA Martina CZE 19 24 25 68

27 1269 ANTIKAINEN Noora FIN 22 22 24 68 CB:19

28 1901 GOUGH Alicia Kathleen USA 22 22 24 68 CB:11

29 1514 ALHAWAL Shahad KUW 21 24 23 68

30 1464 DMITRIYENKO Mariya KAZ 23 23 22 68

31 1033 SKINNER Catherine AUS 23 24 21 68

32 1314 SEWARD Ellie GBR 25 22 21 68

33 1722 CAMPOS-MARTYN Augusta Rose PUR 20 22 25 67

34 1800 MOLNAROVA Nikola SVK 23 20 24 67

35 1311 LING Abbey GBR 21 23 23 67

36 1486 KANG Geeeun KOR 23 23 21 67

37 1131 LI Qingnian CHN 22 25 20 67

38 1384 KEER Manisha IND 20 22 24 66

39 1188 HRDLICKOVA Zina CZE 21 22 23 66 RPO

40 1292 COUZY Melanie FRA 22 21 23 66

41 1204 ZAVISKOVA Tereza CZE 23 21 22 66

42 1133 LIU Yingzi CHN 22 23 21 66 CB:9

43 1434 ROSSI Jessica ITA 22 23 21 66 CB:5

44 1513 ALHAWAL Sarah KUW 22 23 21 66 CB:4

45 1363 SOTO ABRIL Ana Waleska GUA 18 23 24 65

46 1307 HALL Lucy Charlotte GBR 20 21 24 65

47 1470 PRILEPINA Anastassiya KAZ 21 19 24 64

48 1912 TOZIER Rachel Leighanne USA 20 21 23 64

49 1482 CHO Seonah KOR 21 20 23 64

50 1586 RAMIREZ CABALLERO Alejandra MEX 19 23 22 64

51 1886 OKHOTSKA Olena UKR 22 20 22 64

52 1547 KORBAN Lea LBN 21 22 21 64

53 1396 SINGH Shreyasi IND 22 21 21 64

54 1137 WU Cuicui CHN 23 21 20 64

55 1189 KUCEROVA Lea CZE 24 20 20 64

56 1382 DUBEY Pragati IND 21 24 19 64 RPO

57 1636 KWEK Su Arn NZL 20 20 23 63

58 1343 VALDORF Bettina GER 20 21 22 63

59 1383 GUPTA Kirti IND 21 21 21 63 RPO

60 1862 TEMIZDEMIR Safiye TUR 22 20 21 63

61 1387 KUMARI Rajeshwari IND 20 24 19 63 CB:3

62 1405 GORMALLY Aoife IRL 20 24 19 63 CB:1

63 1565 MARIRHI Yasmine MAR 24 22 17 63

64 1235 ELSAYED Mariam Tarek EGY 20 18 24 62

65 1427 GRASSIA Giulia ITA 17 23 22 62

66 1723 LATORRE Ana PUR 20 20 22 62

67 1768 TONINI Martina SMR 21 21 20 62

68 1251 MOLNE MAGRINA Mar ESP 22 21 19 62

69 1720 BERMUDEZ LATORRE Ana Sofia PUR 19 22 20 61

70 1836 SRESTHAPORN Thitithan THA 21 20 20 61

71 1465 DOSMAGAMBETOVA Aizhan KAZ 22 19 20 61

72 1804 SPOTAKOVA Jana SVK 17 21 22 60

73 1174 IERIDES Andi CYP 21 19 20 60

74 1070 COSMOSKI Camilla Alexandra BRA 19 21 19 59

75 1374 TOEMOER-TONES Petra Anna HUN 17 23 18 58

76 1041 EXL Michaela AUT 17 16 24 57

77 1834 SRESTHAPORN Salisa THA 19 17 21 57

78 1277 PYLKKAENEN Satu FIN 19 19 19 57 RPO

79 1509 ABDULMALIK Hajar KUW 20 17 19 56

80 1334 GRAMOWSKI Romy GER 20 16 19 55 CB:8

81 1847 HUANG Yen Hua TPE 20 16 19 55 CB:2

82 1667 PORCELLA BARDELLI Valentina Sofia PER 14 19 20 53

83 1126 HU Yue CHN 16 19 18 53 RPO

84 1240 TALAAT Sahar EGY 11 19 18 48

85 1681 LEVANZA Valerie PHI 17 17 14 48

86 1560 FADIL Fatima Zahrae MAR 10 16 18 44

87 1196 REZNICKOVA Aneta CZE 7 15 10 32 RPO

DNS 1371 JONA Bernadett HUN DNS

