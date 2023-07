Tiro a volo, Coppa del Mondo Lonato 2023: Chiara Cainero ed Elia Sdruccioli quarti nello skeet misto

La tappa della Coppa del Mondo 2023 di tiro a volo in corso a Lonato del Garda vede oggi disputarsi la gara di skeet misto: quarto posto per Italia 2 di Chiara Cainero ed Elia Sdruccioli, settima piazza per Italia 1 di Simona Scocchetti ed Erik Pittini.

Nella finale per il primo posto Stati Uniti 1 di Austen Jewell Smith e Vincent Hancock supera Cile 2 di Francisca Crovetto Chadid ed Hector Andres Flores Barahona per 42-39. Triplice 8-6 per Stati Uniti 1 nelle prime tre serie, poi il 6-6 della quarta ed il 7-7 della quinta lasciano gli statunitensi sul +6. Nella sesta Cile 2 rende meno amaro il passivo con l’8-5, ma Stati Uniti 1 vince comunque con tre piattelli di margine.

Nella finale per il terzo posto Kazakistan 1 di Assem Orynbay ed Eduard Yechshenko batte Italia 2 di Chiara Cainero ed Elia Sdruccioli per 44-43. Triplice 7-7 nelle prime tre serie, poi i kazaki allungano grazie all’8-6 della quarta. Nella quinta l’8-8 lascia invariate le distanze, infine nella sesta Italia 2 accorcia con l’8-7, ma per un piattello il successo va a Kazakistan 1.

L’altra coppia azzurra in gara, Italia 1 di Simona Scocchetti ed Erik Pittini, termina le qualificazioni al settimo posto con lo score di 145/150.

FINALE PER IL PRIMO POSTO

1 United States of America 1 USA 8 8 8 6 7 5 42

SMITH Austen Jewell

HANCOCK Vincent

2 Chile 2 CHI 6 6 6 6 7 8 39

CROVETTO CHADID Francisca

FLORES BARAHONA Hector Andres

FINALE PER IL TERZO POSTO

3 Kazakhstan 1 KAZ 7 7 7 8 8 7 44

ORYNBAY Assem

YECHSHENKO Eduard

4 Italy 2 ITA 7 7 7 6 8 8 43

CAINERO Chiara

SDRUCCIOLI Elia

QUALIFICAZIONI SKEET MISTO (TOP 7)

1 CHI 2 – Chile 2 47 49 50 146 +20 Q

1114 CROVETTO CHADID Francisca 24 24 25 73

1115 FLORES BARAHONA Hector Andres 23 25 25 73

2 USA 1 – United States 1 49 48 49 146 +17 Q

1909 SMITH Austen Jewell 24 23 24 71

1903 HANCOCK Vincent 25 25 25 75

3 ITA 2 – Italy 2 48 49 49 146 +7 Q

1421 CAINERO Chiara 23 24 25 72

1436 SDRUCCIOLI Elia 25 25 24 74

4 KAZ 1 – Kazakhstan 1 49 49 48 146 +3 Q

1468 ORYNBAY Assem 24 25 24 73

1473 YECHSHENKO Eduard 25 24 24 73

5 KOR 1 – Republic of Korea 1 47 49 49 145

1484 JANG Kookhee 25 25 24 74

1481 CHO Minki 22 24 25 71

6 USA 2 – United States 2 48 49 48 145

1913 VIZZI Dania Jo 23 24 25 72

1911 TAYLOR Dustan 25 25 23 73

7 ITA 1 – Italy 1 48 50 47 145

1435 SCOCCHETTI Simona 24 25 23 72

1431 PITTINI Erik 24 25 24 73

Foto: FITAV