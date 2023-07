Sport in tv oggi (venerdì 28 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 28 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sui Mondiali di nuoto e di scherma, in programma rispettivamente a Fukuoka e a Milano. Gli azzurri cercheranno un ruolo da protagonisti per tenere alto il vessillo italico. A ciò va aggiunto l’inizio del weekend del GP del Belgio di F1 e del GP della Repubblica Ceca di Superbike. Tanto tennis con diversi tornei in cui i giocatori nostrani sono coinvolti, a cominciare da Lorenzo Musetti che ad Amburgo cercherà di confermare il titolo conquistato l’anno passato.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 28 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 28 luglio

02.00 Calcio femminile, Mondiali 2023: Argentina-Sudafrica – Diretta streaming su FIFA+.

02.45 Universiadi, seconda giornata – Diretta streaming su FISU.tv.

03.30 Nuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): batterie (sesta giornata) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

04.30 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Canada-Grecia – Diretta streaming su Recast Tv.

06.00 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Italia-Australia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

09.30 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): USA-Ungheria – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

10.00 Scherma, Mondiali a Milano: quarta giornata – Diretta tv su Rai 2 HD (dalle 11.20 alle 12.55 e dalle 17.00 alle 18.40), Rai Sport HD (dalle 12.55 alle 14.40) Sky Sport Arena (dalle 11.30 alle 14.40 e dalle 17.00 alle 18.40), Eurosport2 HD (dalle 13.00 alle 14.45 e dalle 17.00 alle 19.15), in streaming su RaiPlay, Sky Go, NOW, eurosport.it, Discovery+, DAZN

10.00 Sollevamento pesi, Europei junior/Under23: terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Superbike, GP Repubblica Ceca: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.30 Calcio femminile, Mondiali 2023: Inghilterra-Danimarca – Diretta streaming su FIFA+.

11.00 Tennis, ATP Amburgo: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis dalle 13.00, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv

(Musetti vs Djere 1° match sul campo 1 e inizio programma dalle 13.00)

11.00 Tennis, WTA 250 Amburgo: quarti di finale – Diretta streaming su SuperTennix e su WTA Tv.

11.00 Tennis, WTA Varsavia: quarti di finale – Diretta streaming su SuperTennix e su WTA Tv.

(Stefanini vs Siegemund 2° match e inizio programma dalle 11.00)

11.00 Pallanuoto femminile, Mondiali a Fukuoka (Giappone): Olanda-Spagna – Diretta tv su Rai Sport HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

12.00 Tennis, WTA Losanna: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

(Cocciaretto vs Avenesyan 1° match e inizio programma dalle 12.00)

13.00 Calcio femminile, Mondiali 2023: Cina-Haiti – Diretta streaming su FIFA+.

13.00 Nuoto, Mondiali a Fukuoka (Giappone): semifinali e finali (sesta giornata) – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Recast Tv.

13.30 F1, GP Belgio: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Universiadi 2023, Cerimonia d’apertura – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

14.30 Ciclismo femminile, Tour de France Femmes: sesta tappa (Albi-Blagnac) – Diretta tv dalle 15.00 su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

15.00 Superbike, GP Repubblica Ceca: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

16.30 Tennis, ATP Umago (Croazia): quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Summer (201) dalle 18.25, Sky Sport Tennis (205), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi-Lehecka 1° incontro e inizio programma alle 16.30; Sonego-Munar 3° match e inizio non prima delle 19.30)

17.00 F1, GP Belgio: Qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Tennis, ATP Atlanta (Stati Uniti): quarti di finale – Diretta tv dalle 01.00 del 29 luglio su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su Tennis Tv.

18.00 Atletica, Campionati italiani a Molfetta: 10 km marcia femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Atletica, Campionati italiani a Molfetta: 10 km marcia maschile – Nessuna copertura tv/streaming.

Foto: LaPresse