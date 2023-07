Sport in tv oggi (sabato 8 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 8 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. La F1 tornerà in scena con le qualifiche del GP di Gran Bretagna, mentre il Tour de France proporrà una tappa dedicata ai velocisti. Spettacolo annunciato a Wimbledon, dove il terzo Slam della stagione di tennis entra nel vivo. Da non perdere Italia-Giappone per la Nations League di volley maschile, ma anche la Finale degli Europei Under 21 di calcio tra Spagna e Inghilterra e la frazione del Giro d’Italia femminile.

Gli Europei juniores di nuoto, gli Europei di BMX, i Mondiali juniores di ginnastica ritmica, i Mondiali juniores di canoa, la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva arricchiscono la proposta insieme al Rugby Championship. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 8 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 8 luglio

07.00 SURF – World Games (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

08.00 GOLF (DP World Tour) – Made in HimmerLand, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.30 GINNASTICA RITMICA – Mondiali juniores, qualificazioni individuali (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 RUGBY A 7 – Europe Series maschile/femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 VOLLEY (Nations League) – Polonia-Canada (diretta streaming su Volleyball World Tv)

09.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead, qualificazioni maschile/femminile (diretta streaming sul canale YouTube di IFSC)

09.30 CANOA (Mondiali juniores/under 23) – Finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

10.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Summer e Sky Sport Action fino alle ore 13.00; diretta tv su Sky Sport Action dalle ore 17.35; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.20 F3 – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

10.45 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Monza, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

11.10 CANOTTAGGIO (Coppa del Mondo) – Semifinali e ripescaggi (diretta streaming sul canale di World Rowing)

11.35 CICLISMO FEMMINILE – Giro d’Italia, ottava tappa: Nuoro-Sassari (diretta tv su RaiSport HD dalle ore 12.45 e su Rai 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Rai Play dalle ore 12.45; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 13.00)

12.00 TENNIS – Wimbledon, terzo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta tv su Sky Sport Arena fino alle ore 17.00; diretta tv su Sky Sport Summer dalle ore 18.00 alle ore 21.00; diretta tv su Sky Sport 4K dalle ore 14.30; diretta tv su Sky Sport 251-256; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Berrettini-Zverev (terzo match dalle ore 14.00),



12.30 F1 – GP Gran Bretagna, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.45 CICLISMO – Tour de France, ottava tappa: Libourne-Limoges (diretta tv su Eurosport 1; diretta tv su Rai 2 dalle ore 14.45; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; diretta streaming su Rai Play dalle ore 14.45)

13.00 VOLLEY (Nations League) – Italia-Giappone (diretta tv su Sky Sport Summer; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

13.00 SNOOKER – Championship League Snooker (diretta streaming su DAZN)

14.00 GOLF (PGA Tour) – John Deere Classic, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 19.00)

14.15 F2 – GP Gran Bretagna, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.40 MOTORSPORT (WEC) – 6 Ore di Monza, qualifiche (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.07 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Elite femminile, semifinali (diretta streaming su Triathlon Tv)

15.56 TRIATHLON (Coppa del Mondo) – Elite maschile, semifinali (diretta streaming su Triathlon Tv)

16.00 F1 – GP Gran Bretagna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 dalle ore 19.45; differita streaming su tv8.it dalle ore 19.45)

17.00 NUOTO – Europei juniores (diretta streaming su Len TV)

17.05 RUGBY (The Rugby Championship) – Sudafrica-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 BASKET (Europei Under 20) – Italia-Belgio (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

17.30 GINNASTICA RITMICA – Mondiali juniores, qualificazioni per gruppi (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Canada Open (diretta streaming su BWF Tv)

18.00 CALCIO (Europei Under 21, Finale) – Spagna-Inghilterra (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Uefa Tv)

18.30 BMX – Europei, Racing (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 SNOOKER – Championship League Snooker (diretta streaming su DAZN)

21.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Speed, tabellone finale maschile/femminile (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, canale YouTube di IFSC)

21.10 RUGBY (The Rugby Championship) – Argentina-Nuova Zelanda (diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.30 VOLLEY (Nations League) – Bulgaria-Serbia (diretta streaming su Volleyball World Tv)

23.00 CALCIO (Liga Profesional argentina) – Estudiantes-Racing Club (diretta streaming su Mola Tv)

23.30 CALCIO (Serie A brasiliana) – Atletico Mineiro-Corinthians (diretta streaming su Mola Tv)

Foto: Lapresse