LIVE Italia-Giappone, Nations League volley 2023 in DIRETTA: sfida di lusso contro la capolista

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima sfida degli azzurri nella fase di qualificazione della Volley Nations League 2023: di fronte a Pasay City nelle Filippine Italia e Giappone. Dopo i successi trionfali contro il Brasile e la Slovenia e quello soffertissimo con il Canada, che hanno permesso all’Italia di mettere in cassaforte la qualificazione alla final eight, la squadra azzurra va a caccia contro i nipponici di un successo di prestigio che li farebbe risalire ulteriormente la china in classifica in vista degli accoppiamenti della fase finale in programma a Danzica in Polonia. Il Giappone ha vinto tutte e dieci le partite disputate finora in VNL, l’ultima delle quali ieri contro l’Olanda (3-1). Otto vittorie, invece, per l’Italia che vorrebbe chiudere nella top4.

Sfida complicata per l’Italia che ha dimostrato a Pasay City di essere in crescita di condizione avendo giocato due grandi partite prima con il Brasile e poi con la Slovenia. Fefè De Giorgi anche oggi difficilmente lascerà spazio alle seconde linee in una partita importante, in cui gli azzurri cercheranno di togliere qualche certezza alla formazione allenata da Blain che ha incantato in questa prima parte di stagione, battendo tutte le rivali finora e conquistando con largo anticipo l’accesso alla final eight in Polonia.

Sono diversi i giocatori giapponesi che hanno vestito o vestono tuttora le maglie delle squadre di Superlega, non l’alzatore titolare Masahiko Sekita che in Europa ha giocato (A Lubin) e ora è tornato in Giappone, nel JTEKT Stings. Il secondo alzatore è Motoki Eiro, che gioca nel Wolfdogs Nagoya in patria. L’opposto titolare è Yuji Nishida, che in Italia ha vestito la maglia di Vibo Valentia lo scorso anno e ora gioca in patria nel JTEKT Stings ma Blain si affida spesso anche a Kento Miyaura che da due stagioni si è trasferito in Europa e il prossimo anno giocherà nel Paris Volley. In banda i titolari sono due giocatori conosciutissimi in Italia: Yuki Ishikawa, punto di forza di Milano, arrivato in Italia nove anni fa a Modena e protagonista del nostro campionato anche con le maglie di Latina, Siena e Padova e Ran Takahashi che nelle ultime due stagioni ha giocato a Padova e il prossimo anno sarà a Monza. In rosa altri due martelli ricevitori: Shoma Tomita del Toray Arrows e Tatsunoti Otsuka dei Panasonic Panthers.

Al centro vengono schierati Aihiro Yamauchi, dei Panasonic Panthers, e Taishi Onodera, dei Subtory Sunbirds. In rosa ci sono anche Kentaro Takahashi dei Toray Arrows e Jeffery Evbadedan dei Fujitsu Kawasaki Red Spirits. Il liberi sono Tomohiro Ogawa del Wolfdogs Nagoya e Tomohoro Yamamoto dei Sakai Blazers.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima sfida degli azzurri nella fase di qualificazione della Volley Nations League 2023: di fronte a Pasay City nelle Filippine Italia e Giappone, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla, si parte alle ore 13.00!

Foto Fivb