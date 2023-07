LIVE Berrettini-Zverev, Wimbledon 2023 in DIRETTA: terzo turno di lusso, sarà spettacolo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amici di OA Sport appassionati di tennis e benvenuti alla Diretta Live del match attesissimo di terzo turno tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev!

Sfida di lusso tra il romano, finalista di questo torneo nel 2019 e il tedesco di origine russa che a Wimbledon si è spinto massimo fino agli ottavi di finale nel 2017 e nel 2021. Precedenti a favore di Zverev ma non se n’è mai giocato uno sull’erba, Berrettini insegue per 3-1 negli scontri diretti. Si gioca per affrontare agli ottavi di finale il vincente tra Carlos Alcaraz e Nicolas Jarry, che apriranno il programma sul Centre Court.

Torneo della rinascita quello di Matteo Berrettini che ha battuto in 3 giorni al primo turno il connazionale e amico Lorenzo Sonego avendo bisogno di 4 set (67 63 76 63) e ieri ha spazzato via dal campo 18 l’erbivoro australiano Alex DeMinaur, fresco finalista del Queen’s, torneo che Matteo conosce molto bene avendolo vinto 2 volte. Dal canto suo Zverev si presenta a questo big match avendo battuto al primo turno l’olandese Gijs Brouwer 64 76 76 e il giapponese Yosuke Watanuki in 4 set, perdendo il primo set del torneo nonché per la prima volta un turno di battuta. Matteo invece il servizio non l’ha mai perso.

Non resta che augurarvi un buon divertimento con la Diretta Live della sfida che prenderà il via come terzo incontro sul Campo 1 che si aprirà alle ore 14.00 dopo Medvedev-Fucsovics e Sabalenka-Blinkova.

Foto: LaPresse