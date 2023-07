LIVE Giro Donne 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si arriva in Sardegna per i due giorni conclusivi. Van Vleuten in Rosa, Realini sogna il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima e ottava tappa del Giro Donne 2023, uno degli appuntamenti più prestigiosi, per quanto riguarda il ciclismo femminile, dell’intero calendario. Per il gran Finale si sbarca in Sardegna, con le strade dell’Isola dei Quattro Mori che saranno protagoniste in queste due ultime giornate che incoroneranno la maglia Rosa ad Olbia.

La frazione di oggi partirà da Nuoro e dopo 126km di fatiche si concluderà in quel di Sassari. E’ una tappa che presenta un solo GPM ufficiale, quello di terza categoria a Romana Ittiri dal cui scollinamento mancheranno una trentina di chilometri al traguardo, ma che non vede praticamente neanche un metro di pianura. Il percorso si snoda tra le classicissime strade sarde, in continuo movimento e in continuo saliscendi, con chilometri e chilometri che non ti permettono mai di respirare. La strada negli ultimi chilometri tende sempre a salire dolcemente fino ad entrare nella città di Sassari, dove sarà posto il traguardo. Una giornata quasi impossibile da pronosticare, con la fuga che potrebbe prendere il largo e arrivare oppure con grande battaglia e un gruppo ristretto a giocarsi la vittoria di tappa.

Annemiek Van Vleuten (Movistar Team) continua a stupire tutti e a scrivere pagine di record nel ciclismo femminile. L’olandese, nonostante i quarant’anni suonati, è sempre più leader e sempre più lanciata verso la conquista del suo quarto Giro Donne. La neerlandese ha già alzato le braccia al cielo per tre volte su sette tappe in questa edizione e sicuramente non si vuole fermare ora. In seconda posizione in classifica generale troviamo la francese Juliette Labous (Team DSM) con un ritardo di 3’56”, mentre sul terzo gradino del podio parziale a 4’25” una grandissima Gaia Realini (Lidl-Trek). L’azzurra ha preso sulle sue spalle tutto il peso delle aspettative italiane in questo Giro dopo lo sfortunato ritiro di Longo Borghini, e in queste ultime due frazioni andrà alla caccia della seconda posizione della francese, dovendosi però anche guardare le spalle dalla statunitense Veronica Ewers (4a a 5’35”).

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Nuoro-Sassari, ottava tappa di 125,7 chilometri del Giro Donne 2023. La frazione partirà con il tratto di trasferimento dalla città di Nuoro alle 11.35, sarà visibile in TV su Discovery+, RaiPlay e RaiSport+HD mentre noi vi forniremo aggiornamenti costanti a partire dalle 13.00. Buon divertimento e buon ciclismo a tutti!

Foto: Lapresse