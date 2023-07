Sport in tv oggi (mercoledì 26 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 26 luglio ci aspetta una giornata ricca di sport. L’Italia affronterà l’Olanda nella semifinale dei Mondiali di pallanuoto e a Fukuoka proseguiranno i Mondiali di nuoto. A Milano continueranno i Mondiali di scherma, mentre in Australia e Nuova Zelanda avanzano i Mondiali di calcio femminile.

Da non perdere i tornei di tennis della settimana con tanti italiani in campo, la tappa del Tour de France femminile, la conclusione dei Mondiali di softball e le tante amichevoli di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 26 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 26 luglio

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Japan Open maschile/femminile (diretta streaming su BWF Tv)

03.30 NUOTO – Mondiali, batterie (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play, Recast)

05.00 TUFFI GRANDI ALTEZZE (Mondiali) – Gara femminile, terzo e quarto round (diretta tv su Rai 2 dalle ore 06.00; diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play 2, Sky Go, NOW, Recast)

07.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Giappone-Costa Rica (diretta streaming su Fifa+)

08.30 SCHERMA (Mondiali) – Fioretto femminile individuale, primi turni eliminatori (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play)

09.00 MULTISPORT – EYOF (diretta streaming su Italia Team Tv)

09.30 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Spagna-Zambia (diretta streaming su Fifa+)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, semifinale) – Italia-Olanda (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

10.10 SCHERMA (Mondiali) – Spada maschile individuale, primi turni eliminatori (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play)

11.00 TENNIS – WTA 250 Amburgo, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

11.00 TENNIS – WTA 250 Varsavia, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv)

11.00 TENNIS – WTA 250 Losanna, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, WTA Tv). Bronzetti-Zidansek (secondo match dalle ore 12.00), Cocciaretto-Riera (terzo match dalle ore 12.00)

11.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, semifinale) – Australia-Spagna (diretta tv su RaiSportHD, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Recast)

12.30 CALCIO (amichevole) – Bayern Monaco-Manchester City (diretta streaming su DAZN)

12.40 CICLISMO FEMMINILE – Tour de France, quarta tappa: Cahors-Rodez (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW dalle ore 15.00)

13.00 TENNIS – ATP 500 Amburgo, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv). Musetti-Kovalik (ore 16.00)

13.00 NUOTO – Mondiali, semifinali e finali (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 13.30 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play, Recast)

13.10 CICLISMO – Giro di Vallonia, quinta tappa: Banneux-Aubel (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 16.30)

14.00 CICLISMO – Vuelta a Castilla y Leon, prima tappa: Soria-Soria (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 CALCIO FEMMINILE (Mondiali) – Canada-Irlanda (diretta streaming su Fifa+)

14.00 SOFTBALL (Mondiali) – Italia-Filippine (diretta tv su MSChannel, canale 814 di Sky; diretta streaming su mschannel.tv)

16.00 BEACHE VOLLEY – Elite 16 maschile/femminile a Montreal (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.00 TENNIS – ATP 250 Umago, sedicesimi e ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis dalle ore 16.30; diretta tv su Sky Sport Summer dalle ore 20.30; diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 16.30; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv). Cecchinato-Shevchenko (ore 16.00), Cobolli-Arnaldi (terzo match dalle ore 16.30)zcf

17.00 CALCIO (amichevole) – Atalanta-Pro Vercelli (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 TENNIS – ATP 250 Atlanta, ottavi di finale (diretta tv su Supertennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming supertennis.tv, SuperTenniX, Tennis Tv)

17.30 CALCIO (amichevole) – Lecce-Padova (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 SCHERMA (Mondiali) – Fioretto femminile individuale, fasi finali (diretta tv su Rai 2, Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 2; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, DAZN)

18.45 CICLISMO – Tour Alsace, prima tappa: Sausheim-Sausheim, cronometro individuale

19.00 ATLETICA – Giro di Castelbuono (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 CALCIO (amichevole) – Cagliari-Roma primavera (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 CALCIO (amichevole) – Stella Rossa Belgrado-Fiorentina (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 VOLLEY (Europei Under 17) – Italia-Repubblica Ceca (diretta streaming sul canale YouTube della CEV)

21.00 CALCIO (amichevole) – Roma-Sporting Braga (diretta streaming su DAZN)

Foto: Bizzi per Federscherma