LIVE Italia-Olanda, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: serve un grande Setterosa per andare in finale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del match tra Italia ed Olanda, prima semifinale dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile: al Marine Messe Fukuoka Hall B il Setterosa proverà a qualificarsi per l’ultimo atto, da giocare contro la vincente di Australia-Spagna.

Nei quarti di finale l’Italia ha battuto di misura gli Stati Uniti per 8-7, mentre l’Olanda ha liquidato il Canada per 17-10. Va ricordato, infine, che le finaliste del torneo staccheranno i primi due pass in palio per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Questo il Setterosa scelto oggi dal CT Carlo Silipo: 1 Giuseppina Aurora Condorelli, 2 Chiara Tabani, 3 Giuditta Galardi, 4 Silvia Avegno, 5 Sofia Giustini, 6 Dafne Bettini, 7 Domitilla Picozzi, 8 Roberta Bianconi, 9 Valeria Palmieri (capitano), 10 Claudia Roberta Marletta, 11 Lucrezia Lys Cergol, 12 Giulia Viacava, 13 Caterina Banchelli. In tribuna Veronica Gant ed Agnese Cocchiere.

OA Sport vi propone la diretta live testuale della sfida tra Italia ed Olanda, valida per le semifinali dei Mondiali 2023 di pallanuoto femminile: oggi, mercoledì 26 luglio, il match inizierà alle ore 10.00 italiane, mentre la nostra diretta inizierà attorno alle ore 09.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale!

Foto: Andrea Staccioli / DBM Deepbluemedia / Federnuoto