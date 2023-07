LIVE Scherma, Mondiali 2023 in DIRETTA: torna Arianna Errigo! Attesa per Di Veroli nella spada

Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della quinta giornata dei Mondiali di scherma di Milano 2023! Ieri sono state assegnate le prime medaglie individuali nei tornei di spada femminile e sciabola maschile. Oggi un’altra giornata estremamente interessante per i colori azzurri.

Ad aprire il programma sarà infatti il torneo di fioretto femminile, con tantissime italiane protagoniste. I fari sono puntati soprattutto su Alice Volpi, già campionessa mondiale ed europea, e Arianna Errigo, l’argento dello scorso anno che torna in gara dopo lo stop per la gravidanza. Insieme a loro ci saranno Martina Favaretto e Martina Batini, ovvero le due finaliste dei recenti Campionati Europei di Plovdiv. Il solo elenco dei nomi lascia intendere che da questa gara ci si aspetta tantissimo in chiave azzurra.

Dalle 10.10 toccherà invece agli spadisti, altro torneo dove le ambizioni azzurre non mancheranno. Saranno al via infatti Davide di Veroli e Federico Vismara, rispettivamente Campione e Vice-Campione Europeo. L’altro italiano presente in tabellone è Valerio Cuomo.

Si comincia dalle 8.30 con i primi assalti del fioretto femminile e poi a seguire quelli della spada maschile. Noi di OA Sport vi forniamo la DIRETTA LIVE testuale di entrambi i tornei, in modo da non farvi perdere neanche un’emozione di un giornata così attesa per la scherma azzurra!

Foto: Bizzi Federscherma