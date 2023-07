Sport in tv oggi (lunedì 3 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Terminati ufficialmente ieri i Giochi Europei in Polonia, comincia quest’oggi (lunedì 3 luglio) una nuova settimana di sport internazionale con pochi eventi nel menu ma molto interessanti anche in chiave azzurra. Fari puntati in primis su Wimbledon per la prima giornata di incontri del tabellone principale maschile e femminile dei Championships 2023.

Saranno ben cinque i giocatori italiani impegnati sui campi in erba dell’All England Club: Lorenzo Musetti, Jannik Sinner, Martina Trevisan, Elisabetta Cocciaretto e Lucrezia Stefanini (proveniente dalle qualificazioni). Focus anche sul grande ciclismo con la terza frazione effettiva del Tour de France maschile e del Giro d’Italia al femminile, mentre per quanto riguarda gli sport di squadra l’Italia giocherà oggi contro il Belgio agli Europei U18 di basket femminile e contro Malta agli Europei U19 di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi lunedì 3 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 3 luglio

11.05 Ciclismo femminile, Giro Donne: quarta tappa – Diretta tv su Rai Sport (dalle 12.45 alle 14) e su Rai 2 (dalle 14), live streaming su Rai Play, discovery+ ed Eurosport.it

12.00 Tennis, Wimbledon: primo turno (1° match sul campo 14 Lorenzo Musetti-Juan Pablo Varillas, 2° match sul campo 6 Martina Trevisan-Sara Sorribes Tormo, 4° match sul campo 7 Elisabetta Cocciaretto-Camila Osorio, 4° match sul campo 15 Lucrezia Stefanini-Anett Kontaveit, 3° match sul centrale dalle 14.30 Jannik Sinner-Juan Manuel Cerundolo) – Diretta tv su Sky Sport (9 canali), live streaming su Sky Go e Now TV.

13.00 Ciclismo, Tour de France: terza tappa – Diretta tv su Rai 2 (dalle 14.45) e su Eurosport 1, live streaming su Rai Play, discovery+, Eurosport.it, Sky Go, Now TV e DAZN

15.30 Basket femminile, Europei Under 18: Belgio-Italia – Diretta streaming sul canale Youtube della FIBA

21.00 Calcio, Europei Under 19: Malta-Italia – Diretta tv su Rai Sport e live streaming su Rai Play

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 12.45

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DONNE DALLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-VARILLAS DALLE 12.00

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30)

Foto: Lapresse